В США пустят с молотка пикап Daihatsu Midget II из игры Gran Turismo

Машина 1996 года выпуска. Торги проходят на онлайн-площадке Bring a Trailer в Хьюстоне, штат Техас. Текущая ставка составляет всего $ 2,5 тыс., а до окончания торгов остается почти неделя, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Этот автомобиль известен американским энтузиастам в первую очередь благодаря культовой гоночной видеоигре Gran Turismo, где он запомнился как один из самых медленных и необычных пикапов, прочно засевший в памяти миллионов игроков своим эксцентричным дизайном.

Реальный экземпляр был импортирован из Японии в 2022 году. Пробег — около 95 тыс. километров. Под капотом — 659-кубовый трехцилиндровый мотор мощностью 31 л.с. в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль отличается центральным расположением единственного сиденья (как у суперкара McLaren F1), запасным колесом на капоте и напольным кондиционером.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

Эксперты отмечают, что финальная цена может значительно вырасти — за машину, которую десятилетиями помнили по видеоигре, готовы побороться многие коллекционеры.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.

© Bring a Trailer