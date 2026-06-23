Прошла премьера нового кроссовера Esteo Exlantix ET8

Марка Esteo объявила о выходе на российский рынок своего нового кроссовера класса F - Esteo Exlantix ET8.

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Автомобиль оснащен последовательной гибридной силовой установкой (REEV), обеспечивающей запас хода свыше 1000 км. В основе системы лежит 1,5-литровый турбированный двигатель TGDI с термическим КПД 45,79%. Аккумуляторная батарея разработана для работы в экстремальных температурах, гарантируя стабильную производительность даже в суровых климатических условиях России.

Центральное место внутри салона занимает 30-дюймовый дисплей, способный разделяться на две зоны, и мультимедийная система с разрешением 6K и поддержкой ИИ-ассистента. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран. Подключение к интернету открывает доступ к популярным развлекательным сервисам, навигации и другим функциям.

Среди опций также есть аудиосистема мощностью свыше 2000 Вт с 23 динамиками и сабвуфером, встроенный холодильник и обогреваемый бокс (от -18 °C до +50 °C) с сервоприводом и подсветкой в центральной консоли и проекционный дисплей (HUD), отображающий основную информацию на лобовое стекло.

Дата начала продаж и информация о комплектациях Esteo Exlantix ET8 будут объявлены позднее.

Ранее "РГ" рассказывала, что прошла официальная премьера нового отечественного кроссовера Esteo MX.