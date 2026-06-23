Флагманский кроссовер Haval Great Wall H10 приготовился к премьере

Онлайн-презентацию нового крупного SUV бренда Haval проведут позже на этой неделе. Ожидается, что на домашнем рынке модель будет доступна с двумя вариантами гибридной установки.

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Внешность нового флагманского кроссовера Haval продемонстрировали на первых фирменных изображениях в апреле текущего года. В том же месяце среди пользователей Сети подвели итоги голосования по выбору имени модели – в Китае ее станут продавать как Great Wall H10, но именно под брендом Haval. Так вот теперь озвучена дата онлайн-презентации флагмана – 25 июня. Правда, в этот день, скорее всего, марка опять сосредоточится на дизайне SUV. Впрочем, Haval Great Wall H10 уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Отметим также, что на экспорт новинку, вероятно, станут поставлять просто как Haval H10.

Как сообщалось ранее, в основе нового флагмана лежит платформа Guiyuan (она же GWM One), на которой построен и премиальный паркетник Wey V9X. В документах Минпрома КНР для H10 заявлено два варианта длины – 5138 или 5299 мм. Все еще непонятно, включают ли эти показатели наружную запаску на распашной багажной двери. Ширина Great Wall H10 равна 2050 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 3000 мм. Для модели предусмотрены 20-дюймовые диски, двухцветная окраска кузова и боковые подножки с электроприводом. Есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

В свежих видеороликах впервые засвечен интерьер H10, пусть и мельком. Внутри – без сюрпризов. В отличие от родственного Wey V9X, который имеет сдвоенное табло мультимедиа-системы, кроссоверу Haval достался планшет привычного формата. Также известно, что Great Wall H10 будет доступен с пяти- или шестиместным салоном.

Новый кроссовер представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид с установкой Hi4. Причем H10 сертифицирован в двух версиях – с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 167 и 238 л.с. соответственно. Информации об электродвигателях по-прежнему нет. По данным китайских СМИ, Great Wall H10 укомплектован батареей емкостью 42,8 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 176 или 180 км.

Вернемся к новому флагману Haval уже через несколько дней. Может, все технические характеристики и не будут объявлены, но хотя бы в деталях рассмотрим интерьер.