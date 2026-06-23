Купил права за 60 тысяч: жителю Биробиджана грозит уголовное дело

Сотрудники Госавтоинспекции в Биробиджане выявили факт использования поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

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Во время проверки на дороге инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Prius. За рулем находился 35-летний местный житель, который предъявил водительские права, вызвавшие у полицейских сомнения в подлинности.

Документ был направлен на исследование. Проведенная экспертиза подтвердила, что удостоверение является поддельным.

Как сообщили в полиции, мужчина рассказал, что нашел в одной из социальных сетей объявление об изготовлении водительских прав. По его словам, за оформление документа он перевел неизвестному лицу 60 тысяч рублей.

После получения денег собеседник изготовил и передал ему водительское удостоверение, которым впоследствии пользовался автомобилист.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства приобретения поддельного документа и личность человека, причастного к его изготовлению.

Согласно информации полиции, за использование поддельного водительского удостоверения мужчине может грозить наказание вплоть до одного года лишения свободы.