Трамп заявил о планах американских автоконцернов производить оружие

Ford и General Motors и другие компании могут вскоре начать выпуск вооружений для пополнения арсеналов страны. В том числе речь идёт о крылатых ракетах Tomahawk и снарядах для зенитных комплексов Patriot, рассказал президент США журналистам в Белом доме.

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По его словам, власти разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты.

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«Я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от возможности выпуска оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать», — сказал Трамп.

Он подтвердил, что 24 июня планирует провести встречу с представителями крупнейших производителей оружия в стране.