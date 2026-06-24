Вместо регулярного медосмотра 87% водителей выбрали исправный автомобиль

По данным опроса, 87% автовладельцев проводят регламентное техобслуживание (ТО) не реже одного раза в год. Это значит, что подавляющее большинство водителей хотя бы раз в год приезжают в автосервис для плановой замены масла, фильтров и базовой диагностики. Треть делают ТО два раза в год, а еще 10% обращаются даже чаще. Лишь 3% признаются, что приезжают на СТО только при возникновении проблем. Об этом говорится в исследовании Fit Service и сети клиник "Будь Здоров", которое оказалось в распоряжении "Российской газеты".

С профилактикой заболеваний и своевременным прохождением чекапов ситуация менее однозначна. Регулярные медицинские чекапы - экспресс-обследования в рамках одного визита в клинику - хотя бы раз в год проходят 53% респондентов, то есть почти вдвое меньше, чем тех, кто соблюдают регламент ТО. При этом для 44% опрошенных нормой стала проверка здоровья раз в год, а 49% делают это даже реже - раз в два года и реже или вообще без фиксированного графика. Часть участников признаются, что никогда не делали полноценный чекап (9%). А четверть (24%) ориентируются только на самочувствие и идут к врачу, лишь когда симптомы становятся слишком выраженными, чтобы их игнорировать, или ориентируются только на самочувствие.

"Автомобиль для россиян - это уже не роскошь, а необходимая часть повседневной жизни, и важность исправного личного транспорта с каждым годом только растет. Поэтому мы видим, насколько внимательно автовладельцы относятся к машине. Культура профилактики в автосервисе уже сформировалась. Все понимают, что не поменяешь масло в автомобиле - будет серьезный ремонт. Со здоровьем, к сожалению, такой прямой связи люди пока не чувствуют, хотя логика абсолютно та же. Профилактика почти всегда дешевле и проще капитального ремонта, будь то двигатель или организм", - говорит Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

При этом даже среди дисциплинированных автовладельцев далеко не все одинаково внимательно относятся к себе. Среди респондентов, которые регулярно обслуживают автомобиль, 70% одновременно уделяют внимание профилактическим чекапам здоровья хотя бы раз в год. А оставшаяся треть опрошенных признаются, что, несмотря на дисциплину в отношении машины, к врачам выбираются редко или только при выраженных жалобах. Внутри этой "осознанной" группы заметен гендерный "дисбаланс".

Женщины более ответственно относятся и к собственному здоровью, и к здоровью своих близких. Так, 79% женщин, регулярно проходящих ТО, одновременно следят за профилактикой здоровья, тогда как среди мужчин аналогичный показатель составляет 64%. Возраст также влияет на поведение россиян. В сегменте старше 35 лет доля людей, проходящих регулярное ТО и регулярные чекапы, выше средней по выборке и достигает примерно трех четвертей респондентов, тогда как среди участников до 35 лет таких менее половины. Большинство молодежи откладывают системную профилактику здоровья "на потом".