Обновленный УАЗ "Патриот" получит экспедиционную спецверсию

В пресс-службе компании УАЗ рассказали "Российской газете" о том, что обновленный УАЗ "Патриот" получит экспедиционную версию, нацеленную на суровое бездорожье. Она вольется в линейку в 2027 году.

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На первом этапе такой автомобиль получит бензиновый мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатую "механику". Такие машины сейчас проходят финальные тесты на полигоне НАМИ в Московской области.

Однако в перспективе может появится также и дизельная альтернатива - новый 2-литровый двигатель на тяжелом топливе развивает 136 л.с. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач. Такая комбинация уже подтверждена для обычных, не экспедиционных автомобилей УАЗ "Патриот".

Еще одна особенность "экспедиционной машины" - система стабилизации ESC и специальный режим Off-road с функцией контроля торможения в повороте.

Максимально выносливое исполнение УАЗ "Патриот" будут отличать набор штатного оборудования, во многом совпадающий с решениями, применявшимися в прошлых исполнениях экспедиционной версии. Это экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, силовые пороги, лебедка, защита рулевых тяг, электронная блокировка дифференциала заднего моста, штатное тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа, универсальная внедорожная резина All-Terrain, дополнительный отопитель салона и современная мультимедийная система с сенсорным экраном и навигацией.

Серийное производство обновленного "Патриота" должно стартовать до конца лета, осенью внедорожник доберется до дилеров.

Ранее "РГ" писала о том, что начались финальные тесты внедорожника УАЗ "Патриот" с новым дизельным мотором.