Во Владимире участились случаи кражи бензина из автомобилей

На фоне продолжающегося во Владимире топливного кризиса в социальных сетях стали появляться сообщения о случаях кражи бензина из автомобилей. Например, в паблике "Подслушано Доброе" в ВК написали, что накануне около школы№34 и детского сада №75 "слили" топливо из 7 машин.

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- Где-то сломали крышки, где-то просто открыли и нагло украли. Это ужасно и отвратительно. Причём бензин слили под ноль, наша машина даже не завелась, не то чтобы доехала до заправки….Вот в такое время живем, товарищи… будьте аккуратны и внимательны, - пишет автор сообщения о данном инциденте (пунктуация и орфография автора сохранены).

В УМВД региона сообщили, что к ним жалоб о "сливе" топлива от местных жителей не поступало.

Напомним, уже почти неделю владимирцам приходится стоять в очередях на заправках, а бензин на некоторых АЗС достигает стоимости в 97-100 рублей за литр. На части заправок топлива нет вовсе - информационные табло отключают или ставят на них нули.

Глава региона Александр Авдеев призвал жителей региона по возможности отказаться от поездок на личных авто, а также подчеркнул, что в первую очередь продавать топливо будут экстренным и коммунальным службам, общественному транспорту, поставщикам продукции, мусороперевозчикам и сельхозтоваропроизводителям. В мэрии Владимира отчитались, что коммунальные службы и общественный транспорт в областном центре работают штатно.