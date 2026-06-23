АвтоВАЗ предложит обновленный Lada Niva Legend в четырех комплектациях

Обновленная "трехдверка" Lada Niva Legend, производство которой начнется 20 июля, получит четыре комплектации.

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Серьезно модернизированный внедорожник Lada Niva Legend дебютировал в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как объявил тогда же глава АвтоВАЗа Максим Соколов, начало выпуска модели приурочат к 60-летию завода - 20 июля 1966 года было подписано постановление о строительстве тольяттинского автогиганта.

Теперь же стало известно, что обновленная модель поступит к дилерам Lada в четырех вариантах исполнения: "Классик", "Драйв", "Урбан" и в комплектации Black ("Черная серия"). Об этом порталу "Лада.онлайн" сообщил источник в дилерской сети компании. При этом в АвтоВАЗе эту информацию не комментируют. Там добавили, что "все подробности станут известны на старте продаж".

В ходе модернизации Lada Niva Legend получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Главным новшеством стал 1,8-литровый 8-клапанный мотор, знакомый по Lada Niva Travel). Новый агрегат придет на смену 80-сильному мотору объемом 1,7 литра. Отдача мотора увеличена до 90 л.с. (+10 л.с.) и 153 Нм (+ 24Нм).

Модернизированы также шасси, кузов и электронные системы. Кузов впервые в истории модели частично оцинкован. Улучшены все технические характеристики автомобиля: от экономичности до управляемости, динамики и пассивной безопасности. При этом сохранен классический узнаваемый дизайн.

Ожидается, что Lada Niva Legend появится в автосалонах в сентябре.

Ранее "РГ" писал о том, что производство кроссовера Lada Azimut начнется летом 2026 года.