В одном регионе РФ до конца года установят 300 новых дорожных камер. Власти Московской области в рамках комплекса мероприятий по усилению контроля на дорогах и для снижения аварийности намерены до конца 2026 значительно увеличить количество установленных на дорогах комплексов фиксации нарушений. Об этом говорится в сообщении регионального Минтранса, которое имеется в распоряжении Quto.ru.

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По словам зампреда правительства Московской области Артура Габиряна, до конца 2026 года на региональных дорогах будет модернизировано 500 действующих дорожных камер, а также установлено 300 новых.

Уточняется, что благодаря ранее принятым мерам в период с января по май 2026 года в регионе был зафиксирован минимальный за последние 10 лет уровень смертности на дорогах.

Помимо этого, заметно уменьшилось количество аварий по вине нетрезвых водителей — на 58%, до 55 происшествий. Всего за пять месяцев гаишники поймали и наказали более 6 000 пьяных водителей, в отношении 640 нарушителей было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.