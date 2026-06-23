Почему продажи подключаемых гибридов в России бьют рекорды

По итогам мая 2026 года в России было реализовано 4989 новых подключаемых гибридов (PHEV) - на 103% больше, чем годом ранее. Эксперты рассказали "Российской газете", с чем связана растущая популярность таких машин, что будет дальше.

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Автомобили PHEV сочетают двигатель внутреннего сгорания и электрическую установку с возможностью подзарядки от внешнего источника. Почти 5 тыс. подключаемых гибридов, проданных в России только за минувший май, это на 103% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом доля таких электрифицированных машин на российском рынке выросла за год с 2,7% (в мае 2025-го) до 4,5% (в мае 2026-го).

Лидером рейтинга по маркам в сегменте PHEV стал бренд Voyah, с января 2025 года выпускающий автомобили на липецком заводе "Моторинвест". За минувший май марка реализовала в России 1 628 автомобилей, это почти треть от общего количества (32,6%) новых гибридов, проданных в РФ за то же время. На втором месте расположилась Geely с 923 проданными гибридами, на третьем - Evolute (437 шт.), на четвертом - GAC (395 шт.). А вот лидер 2025 года - Lixiang - в конце весны оказался только на пятой позиции (314 шт.).

В модельном рейтинге самым популярным стал кроссовер Voyah Free, который в мае разошелся тиражом в 1274 экземпляра. В первую пятерку вошли также Geely EX5 EM-i (746 шт.), Evolute i-Space (437 шт.), GAC S7 (385 шт.) и Exlantix ET (293 шт.). Всего по итогам пяти месяцев 2026 года в России было продано 24,6 тыс. новых автомобилей сегмента PHEV, на 125% больше, чем в январе - мае 2025 года.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Сергея Толкачева, продажи новых подключаемых гибридов в мае 2026 года продемонстрировали колоссальный рост.

"Это не просто увеличение, а явный показатель набирающей обороты популярности данного сегмента. Основными драйверами роста становится появление новых и более доступных моделей PHEV от различных производителей, программы субсидирования (при покупке автомобиля в лизинг предприниматели могут получить субсидию 925 тыс. рублей, которая учитывается в авансовом платеже - "РГ"), льготного кредитования или налоговые преференции для владельцев электромобилей и гибридов", - заявил эксперт "РГ".

Он также заметил, что появление PHEV, которые могут работать как на электричестве, так и на бензине, снижает "тревожность" покупателей по поводу запаса хода и доступности зарядных станций. По его мнению, учитывая текущую динамику, можно ожидать, что сегмент будет продолжать расти в ближайшем будущем, и все больше новых брендов и моделей будут выходить на российский рынок, делая PHEV более доступными.

Доцент департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков заявил "РГ", что глобальный тренд на рост продаж подключаемых гибридов в значительной степени обусловлен жесткими нормами выбросов и растущим спросом на гибкие и экологичные варианты транспорта. Главной же причиной растущей популярности подключаемых гибридов в России эксперт считает их высокую практичность.

"PHEV предлагают баланс между топливной экономичностью и увеличенным запасом хода, что привлекательно для городских жителей и водителей, заботящихся об окружающей среде", - заявил Сумароков.

Однако гибриды, по мнению эксперта, являются лишь промежуточным этапом автомобильной эволюции.

"PHEV играют важную роль в преодолении разрыва между машинами с традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими транспортными средствами. В перспективе промышленность продолжит переход к электрификации. Государственная политика и стимулы продолжат влиять на рост рынка, с потенциальными сдвигами в сторону приоритета чисто электрических транспортных средств в долгосрочной перспективе", - подытожил он.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова связала рост продаж подключаемых гибридов в России, прежде всего, с локализацией производства ключевыми игроками.

"Первое и главное: переход части брендов на российскую сборку сделал цены на PHEV принципиально привлекательнее, чем при прямом импорте. Именно это объясняет лидерство Voyah с долей почти в треть рынка: производство Voyah на российских мощностях обеспечило и ценовую доступность, и гарантии поставки запчастей, и отсутствие проблем с сертификацией", - заявила "РГ" эксперт.

Ценовой вопрос, по ее оценке, является ключевым.

"Когда Lixiang вышел на официальный российский рынок, модели бренда подорожали, и продажи автомобилей упали на треть, марка откатилась на более низкую позицию, что наглядно подтвердило: для покупателей стоимость по-прежнему важнее наличия официальной гарантии", - заметила Климова.

Иными словами, российские покупатели голосуют рублем за подключаемые гибриды, прежде всего из соображений экономии.

"Экономия на топливе превратилась из маркетингового аргумента в реальный финансовый расчет. PHEV можно заряжать от бытовой розетки, использовать в городе преимущественно на электротяге, а бензиновый двигатель задействовать только на трассе или при необходимости. По оценкам участников рынка, многие владельцы эксплуатируют такой автомобиль более чем в 80% случаев в чисто электрическом режиме, заряжая его за ночь", - отметила она.

В то же время эксперт уверена, что подключаемые гибриды в России охотно берут и из-за их престижности.

"Российские покупатели ищут технологичную альтернативу ушедшим немецким и японским моделям, PHEV закрывает эту нишу", - полагает Климова.

По оценке эксперта, при сохранении нынешних темпов доля гибридов может достичь 10% российского рынка уже к концу 2026 года.

"При этом конкуренция внутри сегмента будет обостряться: на рынок выходят новые игроки, в том числе с ценниками, рассчитанными на массовый спрос", - полагает Климова.

По оценке главы аналитического агентства "Автостата" Сергея Целикова, гибриды будут отнимать долю как у электромобилей, так и у автомобилей с классическим двигателем внутреннего сгорания, а дальнейшая локализация производства только ускорит этот процесс.

"На 19-й неделе этого года было продано 236 электрокаров, а на 14-й неделе - 253 штуки. Да и ровно год назад, на 25-й неделе прошлого года на учет встало 248 электрокаров. С подключаемыми гибридами ситуация почти аналогичная. Недельного рекорда нет. Но тут мы наблюдаем устойчивый тренд на рост данного рыночного сегмента. К прошлому году в два с лишним раза. И это видимо надолго", - прогнозирует аналитик в своем канале в MAX.

Кстати, с 1 июня в России начал действовать обновленный свод правил "Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности". Документ вносит коррективы в правила организации парковок для электромобилей и гибридов.

Впрочем, как заявил "РГ" известный автоэксперт Игорь Моржаретто, ограничения, которые МЧС вводит применительно к размещению электрокаров и гибридов на подъемных паркингах, не повлияют серьезным образом на тренд к росту продаж PHEV в России.