В России появились в продаже внедорожники Suzuki Jimny

Suzuki Jimny вернулся в Россию: цены стартуют от 1,25 млн рублей

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На российском рынке по параллельному импорту появились новые внедорожники Suzuki Jimny. Самый доступный вариант — трёхдверная версия Jimny Kei-car для японского рынка. Её предлагают во Владивостоке под заказ от 1 250 000 рублей.

В отличие от привычных россиянам «глобальных» Jimny, кей-кар имеет зауженный кузов, тонкие бамперы и крылья без расширителей. Под капотом — 0,66-литровый турбомотор мощностью 64 л.с. в паре с пятиступенчатой «механикой». За версию с четырёхступенчатым «автоматом» просят уже от 1,9 до 2 млн рублей.

Для сравнения, LADA Niva Legend в «чёрной» комплектации стоит от 1 258 000 рублей, а за версию Bronto придётся отдать минимум 1 517 000 рублей. Рестайлинговая Niva Travel с новой светодиодной оптикой оценивается от 1 528 000 рублей. Об этом сообщает «Автоновости дня».

Более дорогие модификации Jimny Sierra с 1,5-литровым 102-сильным мотором продаются от 1,8 млн рублей во Владивостоке до 2,79 млн в Тюмени. Пятидверные «глобальные» версии из ОАЭ в Москве стоят от 3,07 млн рублей. Все Jimny оснащены рамной конструкцией, неразрезными мостами и системой полного привода Part-time с понижающей передачей.

Напомним, что ввоз авто через Дальний Восток за 5 месяцев вырос на 22,8% до 152,4 тыс. В Перми продают передвижную сапожную мастерскую с баром за 885 тыс. руб.