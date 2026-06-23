В Китае представлен 140-тонный электросамосвал со сменной батареей

По данным крупной китайской горнодобывающей компании Zijin Mining, на одной из ее крупнейших шахт внедряется новая модель карьерной логистики, основанная на тяжелых электрических самосвалах и быстрой замене аккумуляторов. Партнером проекта выступил производитель Longking, разработавший специализированный 140-тонный электросамосвал LK220E с учетом условий конкретного месторождения.

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Проект рассматривается как попытка устранить ключевое ограничение электрификации карьеров — длительные простои техники при зарядке.

140-тонный электросамосвал

LK220E оснащен аккумуляторным блоком емкостью 770 кВт·ч. По заявлению Zijin Mining, это крупнейшая сменная батарея, применяемая в электрокарьерной технике на сегодняшний день.

Конструкция машины изначально ориентирована не на классическую зарядку, а на модульную замену батарей. Разряженный блок извлекается и заменяется полностью заряженным комплектом. Операция занимает около четырех минут, что сопоставимо с короткой технологической остановкой и практически не влияет на цикл перевозок.

Подобная схема требует отдельной инфраструктуры — специальных станций смены батарей, складов зарядки и логистики аккумуляторных модулей, которые фактически становятся новой частью производственного процесса шахты.

Производственные требования и причина перехода

Карьерная добыча предъявляет к технике жесткие требования: многокилометровые циклы перевозки, высокая масса груза и работа в непрерывном режиме. В таких условиях даже небольшие задержки приводят к снижению общей производительности цепочки.

Классическая зарядка электрических грузовиков создает узкое место: машина должна простаивать значительное время, что в масштабах карьера приводит к потерям добычи. Система быстрой замены аккумуляторов устраняет этот фактор, превращая энергообеспечение в потоковую операцию.

После испытаний на объекте начались поставки дополнительных машин, и сейчас на площадке работает уже несколько сотен единиц техники, объединенных в единую производственную систему.

Энергетическая инфраструктура и роль ВИЭ

Шахта Вулаген, где развернута значительная часть парка LK220E, использует смешанную энергетическую модель. Электроснабжение частично обеспечивается за счет ветровой и солнечной генерации, а также систем накопления энергии на стационарных аккумуляторах.

Такое сочетание позволяет сглаживать колебания выработки возобновляемых источников и обеспечивать стабильное питание зарядных и обменных станций.

В этой конфигурации электрические самосвалы становятся не изолированным решением, а частью общей энергетической архитектуры предприятия. Переход на дизельную технику в таких условиях фактически теряет экономическую и логистическую целесообразность.

Экономика эксплуатации и технические преимущества

Компания Zijin Mining подчеркивает снижение затрат на эксплуатацию электрических самосвалов. В качестве ключевого показателя приводится стоимость энергии на тонно-километр — это единица, показывающая расход энергии на перевозку одной тонны груза на расстояние одного километра.

«Стоимость энергии на тонно-километр для электрических карьерных самосвалов составляет всего около 0,177 юаня (≈2,2 рубля), по сравнению с 0,68 юаня (≈8,4 рубля) при использовании ископаемого топлива».

Разница объясняется как более высокой эффективностью электропривода, так и отсутствием затрат на дизельное топливо и часть обслуживающих операций.

С технической точки зрения электросиловые установки содержат меньше механических узлов по сравнению с дизельными трансмиссиями. Это снижает вероятность поломок, уменьшает объем планового обслуживания и упрощает диагностику. Дополнительно отмечается, что более простое управление снижает риск ошибок операторов, что важно в условиях интенсивной добычи.

Электрификация рассматривается Zijin Mining как долгосрочная стратегия снижения углеродного следа. На текущий момент на объектах компании задействовано более 1700 электрических транспортных средств различного назначения.

До конца года планируется расширение парка еще на несколько сотен единиц техники. В долгосрочной перспективе компания заявляет цель перехода к нулевым выбросам парниковых газов в горнодобывающем сегменте.