Электрокары захотели освободить от требований закона о локализации такси

В РФ электромобили захотели освободить от требований закона о локализации такси. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий распространять требования закона об автомобилях для пассажирских перевозок только на транспорт с традиционными двигателями, а не на машины с полностью электрическими силовыми установками.

© Quto.ru

Согласно документу, в закон о локализации такси нужно внести поправки с указанием типов транспортных средств, на которые не распространяются его требования. В частности, обязанность использовать в сфере пассажирских перевозок исключительно технику с определённым уровнем локализации и баллов.

По мнению авторов инициативы, нововведение позволит снизить уровень потребляемого на территории России топлива, а также позволит сгладить сезонные пики его потребления.