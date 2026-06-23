ГАИ опровергла усиление ответственности за использование телефона за рулем

Госавтоинспекция (ГАИ) опровергла распространившиеся в Сети сообщения об усилении ответственности с 1 июля за использование телефона за рулем. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе ГАИ.

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— Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, напомнила ГАИ в Telegram-канале.

Ранее Центральный Банк России запустил процесс корректировки Единой методики расчета ущерба по ОСАГО. Это главный документ, который определяет, сколько денег получит водитель в случае дорожно-транспортного происществия. Регулятор обещает рост средней выплаты на девять процентов, однако за этим может последовать и рост цен на полисы. Что конкретно изменится для автомобилистов — в материале «Вечерней Москвы».