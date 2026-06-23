В Казахстане начнут торговать «Фольксвагенами» китайской сборки

Volkswagen предложит жителям Казахстана авто китайского производства. В реестре Одобрений типов транспортных средств (ОТТС) опубликованы документы на Volkswagen Tayron L второго поколения. Как отмечает издание Колёса. kz, в Казахстан автомобили будут поступать с завода FAW-Volkswagen в китайском Чанчуне.

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Габариты Volkswagen Tayron L составляют 4695×1866×1684 мм, а величина колёсной базы равна 2791 мм. Для сравнения, этот Volkswagen на 45 мм длиннее популярного Hyundai Tucson.

Покупателям предложат модификацию, укомплектованную 2-литровым 220-сильным (350 Нм) турбомотором, 7-ступенчатым «роботом» DSG и двумя типами привода — передним и полным.

Tayron L — альтер-эго «Тигуана» третьего поколения в локальной спецификации. Модель базируется на платформе MQB Evo, выпускается на мощностях FAW-Volkswagen и доступна с пяти- или семиместным салоном.

Китайский Tayron L внешне практически копирует и европейский Tayron, и местный Tiguan L: разница — в оформлении обвеса, декоративных мелочах и кузовных панелях.

Проще всего узнать китайские кроссоверы Volkswagen по трёхэкранной передней панели: у пассажира есть отдельный тачскрин. Другая примета — контурная подсветка дверных карт на уровне ручек.