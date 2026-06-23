В России беспилотный грузовик впервые самостоятельно проехал 700 км
Автономный грузовик впервые преодолел маршрут из Москвы в Санкт-Петербург протяженностью 700 км без водителя. На это у него ушло примерно восемь часов.
Грузовик "Яндекса" ехал с прицепом по трассе М-11 "Нева". Он контролировался системой управления на основе искусственного интеллекта, благодаря чему смог объезжать зоны ремонтных работ, опережать более медленный транспорт и проезжать пункты взимания платы, говорится на сайте компании.
За всю дорогу тягач сделал всего одну остановку, чтобы водитель-испытатель смог отдохнуть.
Поездка была снята на камеры, установленные снаружи грузовика и внутри.