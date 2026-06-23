Покупатель Volga K40 не смог забрать автомобиль из салона

Покупатель Volga K40 не смогла забрать автомобиль из салона якобы из-за неисправности. Ситуацию прокомментировали представители бренда Volga в беседе с Авто Mail.ru.

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Напомним, что 19 июня в России стартовали продажи автомобилей «возрожденного» бренда Volga. Компания открыла около 25 – 30 дилерских центров по всей стране, в том числе в Нижнем Новгороде.

Накануне появилось видео, где покупательница Volga K40 рассказала о том, что после внесения предоплаты и оформления кредита автомобиль был получен, и на нем они выехали из автосалона, но затем потребовалось вернуться обратно, чтобы подписать документы. Как объяснила девушка, там ей сообщили, что из-за технических неполадок выдать автомобиль получится только на следующей неделе.

Однако по словам представителей бренда, настоящей причиной задержки стала обработка кредитной сделки. Они пояснили, что автомобиль исправен и с клиентом сейчас на связи дилерский центр. Также покупателю предложили первое техническое обслуживание в подарок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что автоэксперт Моржаретто оценил перспективы бренда Volga на российском рынке.