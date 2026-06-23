Как выяснила "Российская газета", официальный сайт Chery перестал открываться в РФ. При переходе на страницу появляется надпись "Не удается установить соединение с сайтом. Сайт www.chery.ru намеренно отклонил соединение". Судя по всему, это означает, что марка окончательно покинула нашу страну.

© Российская Газета

Напомним, что Chery планомерно уменьшала присутствует в РФ. Так, в начале июня компания прекратила продажи в России кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Покинул рынок и Chery Tiggo 4.

В первом квартале 2026 года было продано 3265 новых автомобилей Chery. Это почти в 8 раз меньше, чем за три месяца прошлого года (-87,3%), когда дилеры реализовали 25 757 автомобилей этого бренда.

Не так давно автомобильный эксперт Денис Гаврилов заявил "РГ", что Chery будет присутствовать в России до лета.

Экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев также отмечал, что китайская марка скоро покинет РФ.