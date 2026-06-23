Как слить бензин: назван популярный запрос рунета

В России за последние три месяца резко выросло число запросов к поисковым системам о том, как «слить бензин». Данные об этом приводит Telegram-канал Топор+.

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По информации канала, число подобных запросов выросло более чем в 10 раз — с 4 тысяч до почти 44 тысяч в неделю.

При этом россияне делаться опытом о том, как заправить машину, отъехать, слить топливо в канистру и вернуться, чтобы налить в бак еще бензина.

Сегодня администрация Волгоградской области заявила о вводе ограничений до 30 литров на продажу бензина и до 60 литров дизтоплива на одной из крупнейших сетей АЗС региона — «Лукойл», пишет v1.ru.

При этом корреспондент «Комсомольской правды» побывал на трех заправках компании «Лукойл» в Волгограде и ни на оной не было очередей или ажиотажа. Водители подъезжали и заправлялись без проблем.

По данным РБК, «Лукойл» ограничил продажу топлива на АЗС и в Воронежской области. В городской черте за одну заправку можно приобрести не более 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассах — до 60 л бензина и 200 л дизеля.

В правительстве региона подчеркнули, что запасы бензина и дизельного топлива на АЗС достаточны. А временные ограничения связаны с логистическими вопросами и повышенным спросом.

«В соседней Тамбовской области власти также призвали жителей не создавать ажиотаж. Как заявил на оперативном совещании глава региона Евгений Первышов, ситуация полностью находится под контролем. Временные ограничения по отпуску бензина и дизеля в канистры и другую тару вводятся для борьбы со спекуляцией», — отмечает издание.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, пишет ТАСС.

«Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации - и с нефтяными компаниями. И само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — пояснил он.

Напомним, что ранее на крымских заправках полностью остановили свободную продажу топлива для рядовых граждан и коммерческих компаний. Бензин и дизель сейчас отпускают только для автомобилей экстренных и государственных служб. В Кремле прокомментировали эту меру, заявив, что профильные ведомства ведут напряженную работу для минимизации последствий ситуации.