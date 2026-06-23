В Крыму разрешили провозить через мост до 200 литров топлива

Власти Крыма увеличили допустимый объем топлива, который можно перевозить через Крымский мост на легковых автомобилях. Теперь водители смогут провозить до 200 литров бензина или дизельного топлива на одно транспортное средство. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ранее действовало ограничение в 100 литров, разрешенный объем топлива для перевозки увеличили вдвое. Решение приняли на фоне ситуации с обеспечением полуострова горючим. С 21 июня в Крыму ввели временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива для физических лиц. Отпуск топлива на АЗС сохранили только для служб и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность региона.

Новая мера должна упростить ситуацию для автомобилистов, которые самостоятельно доставляют топливо с материковой части России. На Кубани и в других соседних регионах дефицита бензина не наблюдается, поэтому многие жители и гости полуострова рассматривают такой вариант как временное решение проблемы.

Власти Крыма ранее заявляли, что принимают меры для стабилизации поставок нефтепродуктов и восстановления нормальной работы топливного рынка. Кроме того, крупные сети АЗС согласились сдерживать рост цен на бензин в период действия ограничений.

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