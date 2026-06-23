Водителям напомнили об ограничениях ОСАГО при затоплении машин

Россиянам напомнили об ограничениях ОСАГО при затоплении машин. Полис «автогражданки» не покрывает ущерб от затопления автомобилей во время дождя. Тем не менее, ответственность за последствия может быть возложена на управляющую компанию, муниципальные службы или организации, которые занимаются обслуживанием ливневой канализации.

«Всё зависит от конкретных обстоятельств происшествия. По общему правилу ответственность несёт то лицо или организация, которые должны были предотвратить затопление, но не выполнили свои обязанности надлежащим образом. Полис ОСАГО в подобных ситуациях не применяется, поскольку он покрывает гражданскую ответственность владельца транспортного средства перед третьими лицами. Компенсация возможна по договору каско, если условия страхования предусматривают риск затопления автомобиля. В этом случае собственник вправе обратиться за выплатой в страховую компанию», — отметил доцент кафедры гражданского права МГЮА Дмитрий Носов.

Он отметил, что размер компенсации должен определяться масштабами причинённого ущерба. Так, возместить автомобилисты могут расходы на восстановительный ремонт, стоимость запчастей и выполненных работ, а при повреждении дорогостоящих агрегатов компенсация рассчитывается исходя из затрат на ремонт или замену узла.

Для получения выплаты нужно зафиксировать все обстоятельства происшествия, привлечь свидетелей и, в зависимости от обстоятельств, вызвать на место происшествия гаишника или представителей управляющей компании. После этого нужно определить ответственного за содержание ливневой канализации и отправить ему претензию. Если добровольно ущерб погашен не будет, граждане имеют право подать в суд для возмещения расходов, а для подтверждения размера убытков нужно также предоставить документы о стоимости восстановительного ремонта.

«Если будет установлено, что ливневая система была засорена, имела недостаточную пропускную способность или своевременно не обслуживалась, и именно это привело к затоплению улицы и автомобиля, собственник машины вправе требовать возмещения ущерба. В таком случае необходимо доказать причинно-следственную связь между бездействием организации и наступившими последствиями», — пояснил юрист.

Если машина была припаркована во дворе многоквартирного дома, то ответчиком может выступить ответственная за обслуживание территории и системы водоотведения организация. На территориях общего пользования ответственность лежит на органы местного самоуправления.