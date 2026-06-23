АвтоВАЗ показал, как проходит рентген-контроль автомобилей Lada

Компания АвтоВАЗ показала, как проходит рентген-контроль автомобилей Lada.

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Так, компактные и мощные установки для рентгена просвечивают чугунные и алюминиевые детали силовых агрегатов, шасси и других систем машин.

Высокотехнологичный рентген-контроль проверяет 150 различных типов деталей. Точность рассмотрения дефектов у современного оборудования - до 0,1 миллиметра.

Ранее АвтоВАЗ показал основные процессы сварки кузовов на предприятиях по выпуску автомобилей Lada. О ходе таких работ в видеоформате рассказали руководители цехов контроля качества.