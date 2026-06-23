Jeep анонсировал особый Cherokee для экстремального бездорожья

Jeep представил тизер гибридного внедорожника Cherokee Trailhawk 2027 года.

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Американский автопроизводитель Jeep собирается выпустить новый Cherokee Trailhawk 2027 года, о чем свидетельствует опубликованный недавно тизер. Машина обещает получить настоящие внедорожные качества, хотя многие детали производитель пока держит в секрете.

Судя по кадрам, внедорожная версия модели будет выделяться уникальным передним бампером – с буксировочными крюками и усиленной конструкцией. Такое решение, по всей видимости, должно улучшить угол въезда по сравнению со стандартным Cherokee. В комплектацию, скорее всего, войдут 18-дюймовые колеса, обутые в специализированные шины для бездорожья.

Кстати, производитель предусмотрел и переднюю камеру TrailCam – эта система работает как «виртуальный штурман», помогая водителю замечать препятствия, которые скрыты капотом или рельефом. В салоне новинки появятся кресла с отделкой из кожи Nappa, дополненные контрастной прострочкой.

Под капотом у Cherokee Trailhawk разместится гибридная силовая установка. Ее основа – 1,6-литровый турбомотор, работающий в паре сразу с двумя электродвигателями. Суммарно такая связка выдает 213 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 312 Нм. Вдобавок автомобиль оснастят доработанной системой полного привода, что заметно повысит проходимость.

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