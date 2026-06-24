На продажу выставили пикап ГАЗ "Атаман" за 10 млн рублей

В Тюмени на продажу выставили пикап ГАЗ "Атаман". Эту модель Горьковский автомобильный завод выпускал с 1995 по 2001 год. Производство машины было мелкосерийным, поскольку сборка осуществлялась вручную, и проект остался на этапе экспериментальной разработки. По некоторым сведениям, было произведено всего несколько сотен таких авто.

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Владелец рассчитывает получить за пикап 2001 года с пробегом 32 тысячи километров 10 млн рублей, сообщает Motor. По словам хозяина авто, машина хранилась в сухом, отапливаемом помещении. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель ЗМЗ мощностью 98 лошадиных сил.

Разработка этого пикапа началась в середине 1990-х годов как часть обновления модельного ряда Горьковского автозавода. Однако удалось собрать лишь опытную партию из нескольких десятков автомобилей.

"Атаман" построен на рамной конструкции с неразрезными мостами и оснащен системой постоянного полного привода с межосевой блокировкой и раздаточной коробкой. Кабина была позаимствована у грузовика ГАЗ-3307.

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