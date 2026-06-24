«Не стоит бояться»: как и где в Москве тестируют беспилотные такси

В этом году москвичи смогут заказать беспилотное такси сразу в нескольких районах города. Такие автомобили появятся в районах Марьино, Люблино и Сколково. К 2028 году из беспилотных машин могут исчезнуть водители. Об этом 21 мая на слушаниях в Мосгордуме об использовании искусственного интеллекта (ИИ) сообщили представители столичного департамента транспорта и «Яндекса». Где уже сейчас можно заказать беспилотное такси в столице и насколько это безопасно, рассказывает «Вечерняя Москва».

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Где уже есть беспилотные такси

В июне 2023 года компания «Яндекс» запускала в тестовом режиме беспилотные такси в районе Ясенево. В октябре 2025 года гендиректор «Яндекс Такси» Александр Аникин рассказал, что у компании появятся автономные автомобили, работающие по новой технологии. В 2026 году, если проект будет одобрен, первые 100 машин начнут ездить по столице с обычными пассажирами.

При этом в компании отмечали, что назначение автономного автомобиля будет случайным и каждый пассажир вправе отказаться от поездки, а ее стоимость останется такой же, как на автомобиле с шофером.

В пресс-службе «Яндекса» «ВМ» рассказали, что роботакси тестируется в районах и на улицах, предусмотренных действующим ЭПР (экспериментально правовой режим). В Москве это, в частности:

Хамовники;Пресненский район;Гагаринский район;Академический район;Ломоносовский район;Раменки;Марьино;Люблино.

— Также беспилотные такси есть и в некоторых других районах. Мы последовательно расширяем географию тестирования и готовимся к запуску сервиса роботакси уже в этом году, — рассказали в компании.

Не только такси без шофера

С сентября 2025 года в Москве также курсируют беспилотные трамваи с пассажирами. Транспорт прошел 20 тысяч километров без аварий и нарушений правил дорожного движения. К 2030 году в мэрии хотят сделать две трети городских трамваев беспилотными.

В метрополитене беспилотная система управления пока тестируется. Сейчас такие поезда научились ехать, разгоняться, тормозить и управляться с той же точностью, что и человек. Первый автоматизированный состав с пассажирами планируется запустить в 2027 году, а в 2030 году власти планируют доверить ИИ управление всем составом на Большой кольцевой линии.

Насколько это безопасно

Автоэксперт Лев Воропаев рассказал, что в тестовом режиме автомобили без шофера ездят в некоторых районах Москвы уже давно, и опыт показал, что такой способ передвижения безопасен.

— Как показывает статистика, процент безопасности во время поездок на машине с беспилотным управлением гораздо выше. Водители не так детально контролируют ситуацию на дороге, как искусственный интеллект, поэтому не стоит бояться, если за вами приехал автомобиль без водителя, — сообщил Воропаев.

Он подчеркнул, что такие автомобили оснащены специальными датчиками, а также цифровыми картами, что позволяет им беспрепятственно передвигаться по маршруту.

— Такие машины способны анализировать путь в формате 3D, поэтому легко прогнозируют любые сценарии событий на дороге, а также способны за доли секунды остановить поездку или начать движение, — пояснил автоэксперт.

А 15 июня в РФ вступил в силу предварительный национальный стандарт, устанавливающий общие требования к системам контроля состояния водителя при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Насколько это эффективно и как может работать, рассказывает «ВМ».