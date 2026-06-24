BMW, Volkswagen и Mercedes режут персонал и продают дилерские центры

Немецкий автопром переживает один из самых глубоких кризисов в своей истории. Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, которые десятилетиями задавали стандарты качества и стиля, теперь вынуждены экстренно сокращать расходы и пересматривать свои бизнес-модели.

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Согласно исследованию консалтинговой компании EY, в первом квартале 2026 года выручка ведущих мировых автоконцернов выросла на 2%, тогда как у немецких производителей она упала на 4%. Прибыль Volkswagen в I квартале сократилась на 28,4% — до 1,56 млрд евро, BMW потеряла 36% операционной выручки, а Mercedes-Benz — 17%. При этом прибыль Mercedes-Benz в 2025 году упала почти вдвое.

Основные причины кризиса — давление китайских производителей, последствия конфликта на Ближнем Востоке и высокие пошлины США. Продажи Volkswagen в Китае упали на 20%, в Северной Америке — на 9%, а в Китае немецкие концерны потеряли 16% рынка. Одновременно форсированный переход на электромобили требует огромных инвестиций, которые не окупаются.

Volkswagen оказался в критической ситуации: шесть из девяти членов правления охарактеризовали положение компании как «угрозу для существования». Концерн планирует сократить 19 тыс. сотрудников до конца 2026 года и около 50 тыс. к 2030 году. Гендиректор Оливер Блюме признал: прежняя бизнес-модель больше не работает.

BMW предупредил о снижении операционной маржи до 1–3% вместо ожидавшихся 4–6%. Акции компании рухнули до минимума с конца 2020 года. Mercedes-Benz продаёт семь дилерских центров в Берлине канадскому инвестору, под угрозой — работа более 1,1 тыс. сотрудников. Выход из кризиса компании ищут в переориентации на военное производство.

Напомним, что ввоз авто через Дальний Восток за 5 месяцев вырос на 22,8% до 152,4 тыс. В Перми продают передвижную сапожную мастерскую с баром за 885 тыс. руб.