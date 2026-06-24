Какие векторы кооперации с Россией расширяют перспективы БелАЗа

"Золотым ключиком" к созданию масштабных проектов в коллективе белорусского автогиганта назвали внедрение новейших технологий и освоение выпуска основных комплектующих совместно со стратегическими партнерами по Союзному государству. Вот почему БелАЗ динамично раздвигает горизонты кооперации со своими ключевыми партнерами, одновременно сокращая долю импорта из третьих стран, пояснили БЕЛТА руководители предприятия.

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Генеральный директор коллектива в Жодино Сергей Лесин в беседе с агентством подтвердил готовность компании обеспечить растущие потребности российских горняков в высокотехнологичной технике, соответствующей мировым стандартам качества, надежности и производительности.

Ведь просторы братской страны, по его словам, - это больше, чем ключевой рынок, "это пространство для обеспечения общего технологического суверенитета".

Белорусские автостроители переходят к модели нового уровня: "партнеры по разработке". На БелАЗе активно интегрируют российские узлы и агрегаты, включая двигатели, тяговые электроприводы и системы управления.

Магистральная цель, пояснил глава автогиганта, - создать совместными усилиями парк горной техники, который работает на отечественных технологиях и минимально воздействует на окружающую среду.

И аналитики уже признают, что запрос потребителей на создание новых видов техники стал мощным стимулом для диверсификации продукции в Жодино. Здесь разработан и целый ряд новых и модернизированных моделей высокоэффективных и экологичных машин как для открытых горных работ, так и в сфере подземной добычи.

Инновационные карьерные самосвалы на газомоторном топливе грузоподъемностью 90 и 130 тонн, а также принципиально новые для компании виды тяжелой спецтехники уже проходят проверку в реальных условиях эксплуатации в крупнейших горнодобывающих регионах России.

Как уже сообщал "СОЮЗ", карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7558H грузоподъемностью 90 тонн на сжиженном природном газе (СПГ) успешно доказывают свою эффективность в разрезах Кузбасса. Кстати, генеральный конструктор завода Александр Насковец уточнил, что на угледобыче уже несколько лет уверенно работают одиннадцать 90-тонных самосвалов и один 130-тонный БЕЛАЗ-7513P на СПГ.

Россияне довольны машинами, позволяющими существенно экономить на топливе, так как газ дешевле дизеля, и видят большую перспективу в газомоторной технике. Тем более что коэффициент технической готовности самосвалов на СПГ уже сопоставим с выпуском серийных машин.

Плюс совсем недавно на профильной выставке в Новокузнецке был представлен самый мощный газомоторный самосвал - 220-тонный БЕЛАЗ-7530Р, пополнивший линейку техники на СПГ. А первый тяжелый карьерный грейдер БЕЛАЗ-79770 класса 70 тонн проходит промышленные испытания в угольной компании "Кузбассразрезуголь".

Параллельно в кооперации с партнерами автогигант усиливает позиции и в других сегментах спецтехники, востребованной в России, в том числе модернизируются бульдозеры, аэродромные тягачи и шахтные машины.