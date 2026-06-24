В Госавтоинспекции опровергли проверку тонировки новым способом

В ГИБДД РФ пояснили возможность введения проверки тонировки на машинах новым способом. В управлении Госавтоинспекции России опровергли ранее появившуюся в ряде СМИ информацию, что с 1 июля 2026 года на территории страны планируется усиление ответственности для водителей за ряд нарушений правил движения. Об этом говорится в заявлении пресс-службе ведомства, опубликованном в официальном канале.

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В ГИБДД подчеркнули, что действующие санкции за использование мобильного телефона во время движения останутся без изменений, также нет планов по проверке тонировки на передних стёклах автомобиля при помощи дорожных камер.