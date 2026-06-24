В Петербурге предложили приравнять велосипед к машине

В Санкт-Петербурге предлагают резко ужесточить наказания для велосипедистов, нарушающих Правила дорожного движения. Штрафы могут увеличить до 15 тысяч рублей. А поскольку у большинства из крутящих педали есть и водительские права, угроза их лишиться, получив еще и крупный штраф, может стать хорошей профилактикой.

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Поводом к обсуждению этого вопроса стал дорожный инцидент у Театра им. Андрея Миронова на Петроградской стороне, случившийся в начале июня. Там группа велосипедистов на пешеходном переходе сбила пожилую женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерку пришлось госпитализировать, а виновники уехали с места ДТП, не дожидаясь его оформления. Случайным свидетелем происшествия оказался председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов. Он успел сфотографировать лица и татуировки нарушителей. По предварительным данным, ими оказались участники велоклуба из Уфы. Их личности уже установлены.

На заседании транспортной комиссии Заксобрания Петербурга представитель Госавтоинспекции подполковник полиции Павел Кузнецов сообщил, что с начала 2026 года в происшествиях с участием велосипедов в городе уже пострадали 159 человек, 80 процентов этих случаев связано с велокурьерами.

Стандартное наказание за нарушение со стороны велосипедистов в России составляет всего 1000-1500 рублей. При этом стоимость некоторых велосипедов сегодня достигает миллиона рублей, что сравнимо с ценой подержанных иномарок. Так почему бы не сделать сопоставимыми и штрафы для велосипедистов?

Представитель ГАИ считает, что справедливым наказанием за поездку на велосипеде в пьяном виде должно стать лишение прав на вождение автомобиля, если они у нарушителя есть. И назначение штрафа в размере 45 тысяч рублей, как для водителей автомобилей. Депутаты согласились, что наказания для велосипедистов необходимо ужесточать, но все же не в таком размере: достаточно увеличить штраф до 15 тысяч рублей.