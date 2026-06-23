Трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени до конца года

Ускоренные темпы строительства ключевых федеральных трасс и масштабные изменения транспортного каркаса страны ставят перед дорожниками крайне серьезные и неординарные задачи.

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Цифровизация отрасли и применение искусственного интеллекта становятся обязательным условием для реализации намеченных планов. О сроках ввода новых участков трассы М-12, масштабных дорожных работах на новых территориях и в Крыму, применении инновационных материалов и создании автоматической системы весогабаритного контроля на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Роман Витальевич, М-12 дойдет в этом году до Тюмени?

Роман Новиков: Могу смело сказать: до Тюмени в этом году мы дойдем. Развитие трассы М-12 "Восток" - одна из главных задач сегодня. Движение от Санкт-Петербурга до Тюмени становится скоростным и бессветофорным. Этот амбициозный проект мы реализуем с нашими коллегами из госкомпании "Автодор" под четким руководством и контролем со стороны Правительства Российской Федерации и лично курирующего дорожную деятельность вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина.

Ответственность высокая, но у нас есть все необходимые ресурсы, уверенность в собственных силах и четкое понимание, как выполнить поставленные задачи. Мы уже дошли до Екатеринбурга, открыли обходы пяти населенных пунктов в Башкортостане, а также обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане с уникальным мостом через Каму. Его построили за очень короткий срок благодаря применению большого количества новых технологий. В этом году у нас стоит задача весь маршрут - более 300 км - от Екатеринбурга до Тюмени, с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области, ввести в эксплуатацию. Также будет построен обход крупного промышленного поселка Белоярский в этом же регионе.

А какие еще обходы дорог строите?

Роман Новиков: Президент поставил задачу до 2030 года ввести в эксплуатацию 50 обходов городов. Сегодня магистральная задача агентства в составе этих 50 обходов ввести на федеральных дорогах 31. Из них мы уже ввели 10. В прошлом году, например, в рамках данной задачи два обхода мы завершили (это обход с. Сокуры в Татарстане и 1-й этап обхода Волгограда в Волгоградской области). География очень широкая, что не может не радовать. Влияние подобных объездных дорог на трафик без преувеличения колоссальное: транзитный транспорт уходит с улиц, перекрестков, светофоров.

Строительство обходов действительно ускоряет трафик?

Роман Новиков: Они, во-первых, сокращают время в пути, во-вторых, снимают нагрузку с самих населенных пунктов. Например, обход Волгограда: основная задача - снизить нагрузку на внутригородскую сеть. Р-22 "Каспий" - одна из самых загруженных южных дорог. Еще две дороги, которые к ней примыкают в районе Волгограда, проходили через город. Сложно было планировать маршруты, доставку грузов, но сейчас все меняется. Мы оцениваем, что на 1,5 часа примерно снизится время проезда города "насквозь". Водители смогут сэкономить 20-30 % времени.

На М-12 без обходов невозможно было бы обеспечить как таковое скоростное движение. Сегодня вообще тренд делать дороги скоростными. Стараемся по возможности обеспечивать технические требования безопасности дорожного движения и переводить дороги в более высокий скоростной режим. У нас уже из 60 тысяч автодорог порядка 2,5 тысяч - это дороги со скоростным режимом 110 км/ч.

Какие еще стоят глобальные цели?

Роман Новиков: Также в этом году планируем ввести в эксплуатацию 183,3 км дорог после стройки и реконструкции. Но, возможно, удастся этот показатель увеличить. Например, в прошлом году мы ввели 220 км при запланированных 150 км. Досрочный ввод в эксплуатацию автодорог позволяет более динамично развиваться экономике. Потому что еще один из важных и ощутимых показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого мы реализуем все эти мероприятия, - это оценка людьми дорожной деятельности. В прошлом году почти 60 % россиян были удовлетворены качеством и доступностью дорог, показал опрос ВЦИОМ. К хорошему привыкаешь быстро, и как только появляется асфальт, все вроде довольны. Но проходит год-два, асфальт перестает быть новинкой, и надо делать на дороге что-то новое, чтобы люди видели улучшения.

Также поставлена цель до 2030 года повысить нормативное состояние всей федеральной сети до 85 %. Это значит, что замечаний может быть всего лишь 15 %. По итогам прошлого года показатель нормативного состояния подведомственной федеральной сети составил 73%. Для этого было отремонтировано 4600 км дорог. На большой протяженности капитальный ремонт выполнялся с расширением автомобильных дорог с двух полос до четырех. Выбирались именно те направления, где трафик превышает допустимые для двухполосной дороги значения. Это еще и повышение безопасности дорожного движения. Когда мы дорогу оснащаем разделительным барьерным ограждением, встречные лобовые столкновения исключаются, и, соответственно, смертность от этого вида дорожно-транспортных происшествий переходит в ноль. К 2030 году нам нужно снизить смертность в 1,5 раза, к 2036 году - в два раза и стремиться к нулю. Сегодня динамика показывает, что мы на верном пути. В год надо снижать смертность не менее, чем на 5%. По итогам прошлого года получили снижение на 5,2 %.

На каком этапе сейчас формирование каркаса так называемого "Азовского кольца"?

Роман Новиков: Мы начали работу на этом направлении два года назад. Основное внимание сейчас уделяем приведению в нормативное состояние автодороги Р-280, которая идет от Ростова-на-Дону через Весело-Вознесенку, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой на Симферополь. Кольцо замыкается через "Тавриду", Крымский мост и новую дорогу А-289 до Краснодара. Развернут большой объем дорожных работ, капитальными ремонтами мы переводим дорогу четырехполосное исполнение. 37 км от Весело-Вознесенки до Мариуполя уже сделаны, четыре полосы есть уже практически до границы с Запорожской областью, в этом году будем заканчивать. А дальше уже развернуты работы до Бердянска.

Сейчас планируем сконцентрировать усилия на маршруте Симферополь - Джанкой. Это тоже востребованная дорога. Интенсивность на ней выросла. Два года назад привели покрытие в порядок, но дорога осталась двухполосной, и всю нагрузку не выдерживает. Поэтому начали, в частности, уже работы от Чонгара до Джанкоя.

В Ростовской области капитальными ремонтами также приводим всю дорогу до 2030 года в четырехполосное исполнение. В Донецкой Народной Республике в ближайшее время завершим работы по реконструкции участка трассы "Новороссия" вблизи Новоазовска - там 4 км, которые проходят практически по окраине населенного пункта. Масштабные работы развернуты на обходе Мариуполя. Ввод предусмотрен в 2028 году, но, учитывая, насколько сегодня большой спрос у этого направления, дорожники приложат максимальные усилия, чтобы завершить этот объект раньше срока. Все ресурсы для этого есть.

Как идет импортозамещение материалов?

Роман Новиков: Я смело могу сегодня заявить о том, что 100 % дорожных материалов, которые используются в дорожном строительстве, - отечественные. Мы уже в течение пяти лет используем битумные материалы. Это целый композит, который разрабатывался при огромной поддержке отраслевого сообщества - нефтяников, нефтехимиков. У нас лучшие битумные материалы в мире. Это задел, который помогает реагировать на вызовы, главный из которых - рост автомобилизации. А он значительный, примерно в 1,5 раза. У нас вся сеть оснащена пунктами учета дорожного движения. И в 2019 году через них фиксировалось 76 миллионов проездов. По итогам 2024 года их было уже 106 миллионов. Рост значимый.

Цифровизация помогает развитию отрасли?

Роман Новиков: Если говорить о задачах по управлению дорожной инфраструктурой и внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), то эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мы развиваем ИТС в 58 субъектах и 66 городах в их составе. Можно выделить лидеров - Ярославскую область и Татарстан, где на территории особой экономической зоны "Алабуга" апробируются различные элементы.

Нейросети уже сейчас создают основу дорожного каркаса будущего

Есть такой показатель - достижение уровня зрелости ИТС. Из 66 городов уже 20 достигли первого уровня. Это означает, что там создана работающая система, которая уже дает результат. Наша следующая цель - вывести все 66 городов на этот высокий уровень.

Искусственный интеллект в работе этих систем используется?

Роман Новиков: В ближайшее время мы планируем оцифровать всю нашу дорожную сеть, более 60 тысяч километров. Сейчас оцифровано уже 20 тысяч, и вот на этих участках мы применяем искусственный интеллект для повышения безопасности дорожного движения. Например, ИИ-модуль уже помогает определять и классифицировать дефекты на дорогах на основе большого массива фото- и видеоматериалов.

С помощью нейросетей также выявляются места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ можно назвать лидерами по использованию новой архитектуры. На уральской сети удалось добиться снижения по ДТП на 29 %. Сейчас это самый высокий показатель по стране.

Вот еще пример. В прошлом году в Башкирии закрывали один мост на ремонт, и невозможно было сделать так, чтобы не перекрыть движение полностью. Но с помощью нейросети спланировали маршрут объездов и за период проведения ремонта не получили ни одной пробки, и ни одной жалобы жителей.

Где еще может быть применен ИИ?

Роман Новиков: В контроле за большегрузами. Сейчас мы создаем автоматическую систему весогабаритного контроля. И деятельность ее, в основном, как раз будет основана на искусственном интеллекте и на работе с нейросетью. Планируем собрать всю базу данных транспортных средств, перемещающихся по автомобильным дорогам страны. Эта работа уже ведется с помощью камер фото- и видеофиксации, которые стоят на всей дорожной сети. Планируем, что к концу 2027 года эта система будет полностью испытана и начнет работать полномасштабно.

Вся работа по взвешиванию грузов и доведению информации до водителей и владельцев транспортных средств перейдет в автоматический режим. Скрытые номера, объезды пунктов весогабаритного контроля уйдут в прошлое, потому что все транспортные средства будут идентифицироваться по большому количеству показателей и соотноситься с единой базой данных. По всей сети мы планируем создать 417 таких пунктов. Сегодня их пока 70.

В прошлом году вы демонстрировали автоматический комплекс укладки асфальта. Он сейчас используется?

Роман Новиков: Да, вы абсолютно правильно отметили - в октябре прошлого года в Минеральных Водах мы провели демонстрацию уникальной технологии укладки с помощью роботизированной дорожно-строительной техники. Этому предшествовала колоссальная по своим объемам и сложности работа.

Вместе с тем, мы не останавливались на достигнутом, уже после демонстрации проведена тщательная, скажем так, работа над ошибками. И уже этой весной, в апреле, на площадке первого Международного транспортно-логистический форума в Санкт-Петербурге "отшлифованная" технология была во всей красе представлена в рамках выставочной экспозиции. Без преувеличения инновационные дорожные машины мы продемонстрировали в том числе заместителю Председателя Правительства РФ Виталию Геннадьевичу Савельеву. И я хотел бы выразить отдельную ему благодарность за всестороннюю поддержку нашего общего отраслевого начинания и пристальное внимание к вопросам цифровизации, технологического обновления дорожно-транспортного комплекса РФ.

Кроме того, параллельно ведется серьезная межведомственная работа. Так, в марте этого года на площадке Российского университета транспорта (МИИТ) Министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов и Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин подписали ключевое соглашение о сотрудничестве. Это важнейшее событие, которое не только демонстрирует повышенное внимание двух федеральных ведомств к вопросам инновационного развития дорожно-транспортного комплекса нашей страны, но и знаменует новый этап сотрудничества Минтранса и Минпромторга в области комплексного развития высокотехнологичных решений.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что отечественная инженерная мысль и техника готовы к вызовам времени, они задают новый стандарт качества и эффективности в дорожном строительстве.

Автоматическая система весогабаритного контроля полномасштабно заработает к концу 2027 года

Теперь наступил ключевой этап опытного внедрения. Мы уже делаем в этом направлении важные шаги. Автоматизированную технику активно задействуют даже на строительстве объектов ВСМ. Но мы шагнули вперед. Российский Университет транспорта при нашей поддержке выиграл грант на разработку операционной системы по управлению дорожно-строительным автоматизированным комплексом. Мы сегодня параллельно разрабатываем эту систему с машиностроителями, организуем работу по созданию условий для работы техники. Очень плотно стали взаимодействовать с коллегами из Челябинска, а в Брянске создали автоматизированный асфальтоукладчик, он уже три года успешно применяется на наших площадках. Мы его, как и "умные" светофоры, дорабатываем.

Также в этом году в октябре-ноябре планируем в Донецкой Народной Республике в Каранском карьере запустить первый "цифровой карьер". Это автоматизированный комплекс дорожной техники, который будет обслуживать дробильно-сортировочные заводы. Там уже работает беспилотный КАМАЗ по доставке скальной породы от карьера до дробилки. А осенью это уже будет целый комплекс.

Как развивается электрозарядная инфраструктура?

Роман Новиков: Все последние дороги вводятся с многофункциональными зонами (МФЗ), на которых есть электрозарядки. Передовики в этом плане - наши коллеги из "Автодора". У них для этого чуть-чуть побольше возможностей. Те МФЗ, которые созданы на М-12, от Москвы до Казани, образчик того, как к этому надо относиться. И мы не отстаем, мы тоже сейчас свои дороги вводим с МФЗ. Первый опыт, кстати, был при вводе Крымского моста, когда инфраструктуры сильно не хватало. Сейчас очень хорошее взаимодействие складывается практически со всеми инвесторами, хотя на отдаленных трассах бывают и сложности. Не так просто искать, например, инвесторов на Дальнем Востоке.

Что касается электрозарядок, на рынке растет предложение. Так, на всем протяжении трассы Р-280 "Новороссия", которая стала альтернативным транспортным путем в Крым, и в непосредственной близости к данному маршруту функционируют в настоящий момент порядка 14 электрозарядных станций (в том числе на региональной и улично-дорожной сети субъектов РФ). У нас отраслевое сообщество очень быстро среагировало на запрет въезда на Крымский мост "электричек". Весь поток теперь идет через исторические регионы, и пришлось быстро создавать инфраструктуру для путешественников. Безусловно, мы активно будем продолжать работу в данном направлении совместно со всеми заинтересованными сторонами.

В прошлом году в нескольких общеобразовательных школах были открыты дорожные классы. Можно ли уже оценить первые результаты их работы?

Роман Новиков: Мы первые дорожные классы открыли в Белгородской области, в Белгороде, в Ставропольском крае и в Иркутской области. Число субъектов-участников будет расти, так как есть понимание со стороны губернаторов и региональных министерств образования. Задача, чтобы дети на примере дорожной деятельности поняли, из чего состоит страна, как она сформирована. Ведь дороги - это развитие и экономики, и туризма, и доступ к социальным объектам. Мы, конечно же, будем смотреть, отбирать способных ребят. И у кого будет желание, будем с удовольствием преференции им предоставлять при поступлении в профильный вуз. Тем более, что в нашей Академии дорожного хозяйства, созданной три года назад в Российской академии транспорта, в прошлом году конкурс был 12 человек на место.

Ключевой вопрос

Технологии вроде бы все новые, а колея на дорогах все равно образуется. Причем иногда после ремонта проходит совсем немного времени - на Симферопольском шоссе, например.

Роман Новиков: М-2 - сложная дорога. Главная задача в том, чтобы сохранить дорожное покрытие на всем протяжении его жизнедеятельности в первозданном виде. Понятно, что на сто процентов это никогда не получится сделать. Но в 2017 году мы занялись разработкой концепции, которая сейчас внедряется. Речь идет о переходе на 24-летние межремонтные сроки. Огромная и очень амбициозная задача. Нужно время, чтобы большое количество дорог перевести в новое технологическое исполнение.

В основном колея образуется, когда очень слабое основание снизу. Кстати, М-2 - это характерный пример. Все основные капитальные ремонты на этой трассе сделали как раз до 2017 года, до перехода на новую модель, которая предусматривает более массивное и дорогостоящее основание, но легкое и заменяемое через каждые четыре года покрытие. Если вы обратите внимание, у нас сейчас так по подмосковным дорогам и происходит. В этом году активно начнем заниматься трассой М-8. Хотя на некоторых участках покрытие простояло шесть лет. И колея образовалась только в эту зиму.

Ну и, конечно, большегрузы с перевесом также влияют на образование колей. Не менее губительно для полотна и использование шипованной резины. Есть очень большое количество споров на эту тему, но могу сказать, что шипованная резина в летнее время - это один из тех факторов, который однозначно негативно влияет на сохранность дорожного полотна.

Вопросы от партнеров "Российской газеты"

Газета "Город А"

Вопрос: Что делается для исключения колейности дорог в больших городах? Что необходимо для увеличения срока эксплуатации дорожного покрытия без ремонта на федеральных трассах на десятки лет вперед?

Ответ Росавтодора: Контроль за состоянием дорожного покрытия, включая превентивные меры по недопуску появления преждевременных разрушений, просадок и колейности, является одной из ключевых задач Федерального дорожного агентства. В ведомстве принят многоступенчатый контроль качества дорожных работ, охватывающий как этапы строительства и приемки объектов, так и последующую гарантийную эксплуатацию.

Между стандартными ремонтами дорога должна "служить" 12 лет, а между капитальными - 24 года. Росавтодор к такому экстремальному продлению сроков службы разработал и продолжает разрабатывать нормативы расчета дорожных одежд при проектировании, ужесточил требования к качеству исходных материалов и, следовательно, совершенствует нормативно-правовую базу, внедряет прогрессивные технологии и современные материалы.

Безусловно, обеспечение качества дорожных работ - главная задача заказчика на всех этапах реализации проектов. Процесс приемки объектов строительства и ремонта регламентируется федеральными законами и стандартами, он включает несколько последовательных уровней проверки: входной контроль материалов, операционный контроль и приемочный контроль выполненных работ.

За соблюдением технологий и за характеристиками материалов следят специалисты отдела контроля качества заказчика (подведомственных Росавтодору казенных учреждений - ФКУ), а также представители строительного контроля и авторского надзора. Работы принимает специальная комиссия, которая на основании заключения о соответствии Госстройнадзора и приемочных испытаний составляет акт. Этот документ и является основанием для ввода объекта в эксплуатацию.

Ключевым механизмом ответственности подрядчика являются гарантийные обязательства. В соответствии с постановлением Правительства РФ, для федеральных автомобильных дорог установлены минимальные гарантийные сроки для каждого конструктивного слоя. Заказчик имеет право требовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Дополнительным направлением работы, влияющим на сохранность дорог, является контроль за соблюдением перевозчиками весовых параметров. Грузовики, следующие с перегрузом, действительно разрушают дорожное покрытие, это не просто мнение, а установленный факт, подтвержденный инженерной теорией и практическими измерениями. Даже небольшой перегруз резко ускоряет износ покрытия и сокращает срок службы дорожного полотна.

Важность данного направления деятельности ведомства подчеркивается Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В стратегии указано, что для обеспечения сохранности автомобильных дорог опорной сети и безопасности дорожного движения целесообразно развитие автоматизированного весогабаритного контроля, в частности, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). В этих целях реализуются планы по значительному расширению сети АПВГК на федеральных трассах. Так, планируется разместить еще 417 таких пунктов.

Кроме того, в качестве дополнительного инструмента эффективного обеспечения контроля за движением грузовых транспортных средств является создание федеральной государственной информационной системы "Автоматизированная система весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах" (АСВГК).

Таким образом, работа по обеспечению качества и долговечности автомобильных дорог Федеральным дорожным агентством ведется комплексно, принимаются все необходимые и возможные меры, позволяющие избежать быстрого разрушения дорожного полотна.

Но надо помнить, что у дорог есть правила эксплуатации. Основные и чаще всего самые загруженные федеральные трассы были спроектированы еще в советское время, когда интенсивность движения под 80-100 тыс. машин в сутки казалась нереальной. Теперь на подъездах к некоторым мегаполисам интенсивность почти приближена к этим значениям и продолжает расти. Это в свою очередь приводит к ускоренному образованию на покрытии колей и выбоин, что также влияет на безопасность движения.

Для устранения таких недостатков на отдельных участках проезжей части с учетом диагностики их состояния, проводимой специалистами подведомственных Росавтодору учреждений, дополнительно в рамках содержания дороги осуществляется замена верхнего слоя покрытия или проводятся другие необходимые работы, как правило, с устройством тонких защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.

Продолжается работа и по инструментальной диагностике дорог регионального значения. Данные за 2025 год демонстрируют положительную динамику: обследовано 362 480 км (73 % от общей протяженности), что на 16,6 тыс. км больше, чем в предыдущем году.

Отдельно подчеркнем, что выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог осуществляется в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При проведении данных работ в обязательном порядке рассматривается применение новых технологий и материалов, использование которых позволяет достичь экономического эффекта в стратегических направлениях инновационного развития. Внедрение современных решений направлено на повышение долговечности и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, а также на повышение безопасности дорожного движения, экологической безопасности и обеспечение качества дорожных работ.

Несмотря на существование ряда объективных факторов, осложняющих эксплуатацию дорожного покрытия без ремонта на длительный срок, - таких как перепады температур и частые циклы "замерзание - оттаивание", сверхнормативная нагрузка от грузовых автомобилей, стремительный рост автомобилизации и массовое использование шипованной резины, ускоряющее износ верхнего слоя покрытия, - отрасль уже успешно справилась с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации по увеличению межремонтных сроков дорожного покрытия.

Так, благодаря масштабным научным исследованиям, проведенным Росавтодором совместно с заинтересованными ведомствами, разработано около 500 нормативно-технических документов. Сформированная наукоемкая нормативно-техническая база по применению в дорожном хозяйстве современных материалов и технологий позволила увеличить межремонтные сроки автомобильных дорог вдвое. Повышение долговечности дорожного покрытия стало возможным, в том числе благодаря объединению научных знаний дорожной и нефтехимической отраслей. Разработка и внедрение асфальтобетонов на основе композитов "битум + полимер" не только обеспечили увеличение межремонтных сроков автомобильных дорог, но и оказали огромное влияние на отрасль в целом. В настоящее время Федеральное дорожное агентство продолжает совершенствовать подходы к содержанию и ремонту дорожной сети, стремясь к дальнейшему увеличению срока службы покрытий даже в условиях сохраняющихся внешних нагрузок.

Вопрос: Возможно ли кратно уменьшить количество информационных дорожных знаков и любой другой информации вдоль дорог на трассах и в городах?

Ответ Росавтодора: Что касается установки дорожных знаков на федеральных автомобильных трассах, то эта деятельность осуществляется строго в соответствии с проектами организации дорожного движения. Данные проекты разрабатываются на основе ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств". Указанный стандарт включен в Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2438-р. Таким образом, каждый знак на федеральной трассе - это не просто элемент инфраструктуры, а результат строгого соблюдения нормативных требований, направленных на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

Газета "Районные вести", Тацинский район, Ростовская область

Вопрос: Уважаемый Роман Витальевич! Существует ли у Росавтодора практика оказания помощи в содержании и ремонте памятных мест, прилегающих к федеральным автострадам? По территории Тацинского района Ростовской области проходит федеральная автодорога М-21 "Волгоград - Каменск-Шахтинский". В непосредственной близости к автостраде находятся два мемориала - мемориал "Прорыв" и мемориальный комплекс "Саланг".

Ответ Росавтодора: В отношении указанных в запросе мемориальных комплексов, важно подчеркнуть, что они находятся вне границ полосы отвода федеральной трассы Р-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск, в связи с этим подрядная организация, с которой заключён государственный контракт на содержание этой трассы, не может производить уборку территории или ремонт объектов за счёт бюджетных средств. Такие работы находятся в компетенции собственников земли, на которой расположены памятники.

Вместе с тем отметим, что в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань" традиционно проводят субботники у мемориалов, расположенных в полосе отвода обслуживаемых трасс. Так, например, памятник Герою Советского Союза Цезарю Куникову на федеральной трассе Р-280 "Новороссия" находится в границах полосы отвода, поэтому его содержание и благоустройство круглогодично обеспечивает подрядная организация за счёт средств, предусмотренных контрактом на содержание дороги. Отметим, что все памятные места в пределах полосы отвода федеральных трасс находятся на постоянном контроле дорожных служб.