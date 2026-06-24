Проблемы с дефицитом бензина возникли не только у автомобилистов

Где взять бензин для генераторов? В редакцию Бизнес ФМ обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой. Продолжает сам Дмитрий:

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«Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим город к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на десять дней в Москве, в области чуть побольше, на две недели примерно, и ремонты происходят на выездных точках короткими сроками, и работа ведется с генераторов. Такие, как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и это создает проблемы. Заправить такие вот переносные генераторы сложно, потому что приходится заправлять машину, потом сливать из топливного бака, как вариант, но все это долго и противно. Как предложение на заправках — это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно туда десяток канистр, работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет, но работать нужно на упреждение. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили оплату по безналу на топливные карты, заправлять топливо юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа связана с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону».

В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобиля в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.