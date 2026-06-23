Россиянам предложат новый кроссовер Exlantix с печкой для продуктов

В ближайшее время на российском рынке стартуют продажи нового большого вседорожника ET8, который станет флагманом модельного ряда марки в нашей стране. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

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В движение новинку станет приводить гибридная силовая установка последовательного типа, в состав которой войдут 1,5-литровый наддувный двигатель и электромотор, привод — полный. Характеристики агрегатов пока не раскрываются, но известно, что запас хода модели будет превышать 1000 км.

Габаритная длина автомобиля составит 5200 мм при колёсной базе, равной 3120 мм. В салоне смогут разместиться до шести человек.

Оснащение включает 30-дюймовый монитор, способный делиться на две отдельные зоны, мультимедиа с голосовым помощником на базе нейросети, проекционный дисплей, встроенными онлайн-сервисами и навигацией, интегрированный в потолок монитор диагональю 17,3 дюйма для пассажиров второго ряда, а также акустика с 23 динамиками, термобокс с сервоприводом, способный работать в диапазоне температур от -18 до +50 градусов.

Сроки появления на российском рынке нового Exlantix ET8, а также все подробности о ценах и комплектациях, станут известны позднее.