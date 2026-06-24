Новая страховая услуга на подвоз топлива пока не пользуется спросом в России

Сложная ситуация с топливом в ряде регионов страны пока не повлияла на спрос услуг, которыми автомобилисты могут воспользоваться по страховым полисам. В частности, Росгосстрах проанализировал свою услугу "Помощь на дороге" и программам каско с включенными сервисными опциями.

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С дефицитом топлива столкнулась даже Московская область. На многих заправках выстраиваются часовые очереди. Там, где очередей нет, цены подскочили в разы.

Тем не менее в страховой компании в последние недели не видят роста спроса на услугу "Подвоз топлива", которая предполагает доставку бензина или солярки клиентам с опустевшими баками. По-прежнему чаще всего автомобилистам требуется эвакуация машины до места ремонта или стоянки, услуги аварийного комиссара и подзарядка аккумулятора.

Напомним, что пакет услуг для автомобилистов входит в покрытие целого ряда программ каско из линейки компании, также страховщик предлагает клиентам отдельный продукт "Помощь на дорогах". В период действия договора клиенты компании могут заказать эвакуацию машины с места ДТП или поломки, помощь аварийного комиссара, услуги вскрытия автомобиля, подзарядки аккумулятора и запуска двигателя, подвоз топлива, замену колеса, технические или юридические консультации.

По статистике страховой компании, наиболее популярными из этих услуг являются вызов аварийного комиссара (52% обращений), эвакуация автомобиля (33%) и подзарядка аккумулятора/запуск двигателя (10%). На остальные услуги из ассортимента доступных для автомобилистов приходится менее 5%. Причем анализ показывает, что востребованность услуги "Подвоз топлива" распределена географически довольно равномерно, без явных всплесков в каком-то определенном регионе, при этом большинство обращений приходится на европейскую часть страны.

"Хотя в целом структура спроса на различные услуги помощи на дорогах остается довольно стабильной, по своей статистике мы обычно сразу видим какие-то небольшие изменения, если окружающая ситуация отклоняется от нормы. Например, в морозы нашим клиентам чаще требуется помощь в запуске двигателя или, как этой холодной весной, имеющий выраженную сезонность спрос на услуги по подзарядке аккумулятора пошел на спад позднее обычного, - рассказал начальник управления методологии, анализа и развития клиентского опыта Росгосстраха Никита Мансуров. - Исходя из этого нашего опыта можно предположить, что отсутствие спроса на подвоз топлива свидетельствует о том, что пока ситуация далека от критической".

Никита Мансуров подчеркнул, что 99% клиентов получают обратную связь по запрошенной услуге помощи на дорогах в течение 5 минут после заявки, 95% услуг оказывается в день запроса, а 5% переносятся на другой день по инициативе самих клиентов.