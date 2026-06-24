Li Auto вывела на домашний рынок кроссовер L8 нового поколения

Компания Li Auto (она же Lixiang) вывела на домашний рынок кроссовер L8 нового поколения. Радикальных перемен в дизайне нет, при этом модель теперь строго пятиместная. Начинка у «восьмерки» такая же, как у представленного ранее свежего флагманского Li L9. То есть L8 тоже доступен в виде 571-сильного полноприводного гибрида.

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Паркетник Li L8 второй генерации в Китае официально анонсировали в середине июня. Теперь на родине компании провели полноценную презентацию, объявили комплектации и цены и дали старт продажам. Напомним также, что, как и прежде, L8 является субфлагманом Li Auto, то есть он представляет собой укороченную версию кроссовера L9. Последний тоже только что перешел в новое поколение – свежий флагман стартовал в Поднебесной в мае.

Как и в случае с Li L9, радикальных перемен в дизайне Li L8 не произошло. На первый взгляд вообще кажется, что это лишь рестайлинг. Однако кузов у «восьмерки» — новый, с более покатыми задними стойками крыши. На переднем бампере красуется более массивная накладка, задний номерной знак перенесли на багажную дверь, а вместо выдвижных ручек дверей отныне полускрытые. За доплату предусмотрена двухцветная окраска. Паркетнику положены 21- или 22-дюймовые диски.

В основе нового L8 лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Длина кроссовера составляет 5135 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3045 мм. Размеры предшественника: 5080/1995/1800 мм, расстояние между осями – 3005 мм. Ну и для сравнения, габариты свежего Li L9: 5255/2000/1810 мм, колесная база – 3125 мм.

Флагманский кроссовер Li L9 со сменой поколений остался шестиместным, а вот новый Li L8 теперь имеет пятиместный салон (предыдущая «восьмерка» тоже была шестиместной). Объем багажника младшего SUV новой генерации – 820 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 2388 литров. Показатели предшественника – 313 и 1098 литров.

Интерьер оформлен в стилистике модели предыдущего поколения, но и он тоже полностью новый. Внутри – другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. От прикрепленного к «баранке» приборного экранчика отказались, у L8 в принципе нет привычной приборки – ее роль возложена на проекционный дисплей. Табло мультимедийной системы теперь представляет собой единый экран диагональю 29 дюймов (прежде было два экрана в одном корпусе). Собственный потолочный планшет (21 дюйм) есть и у задних пассажиров.

Li L8 по-прежнему является подзаряжаемым полноприводным гибридом, техника у модели нового поколения такая же, как у последнего Li L9. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 571 л.с. и 710 Нм. Оба кроссовера имеют батарею емкостью 72,7 кВт*ч. В электрорежиме новый Li L8 проедет 430 км по циклу CLTC, суммарный запас хода – 1670 км. Показатели Li L9 – 420 и 1650 км. С места до «сотни» новый Li L8 разгоняется за 4,8 секунды (L9 – за 4,9 секунды).

Совокупная отдача системы предыдущей «восьмерки» – 449 л.с. и 620 Нм, старой модели положен аккумулятор на 42,8 или 52,3 кВт*ч, запас хода на электротяге – 225 или 280 км, а первую «сотню» она наберет за 5,3 секунды.

Как и флагман, паркетник Li L8 нового поколения доступен в двух версиях – Ultra и Livis. В арсенале базового L8 значатся: пневмоподвеска, механизм подруливания задних колес, обивка из кожи Nappa, две площадки для беспроводной зарядки, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений (кресла еще имеют откидные подставки для ног), упомянутые выше дисплеи, отсек с функциями охлаждения и подогрева, аудиосистема с 27 динамиками и автопилот (множество радаров и датчиков, лидар над лобовым стеклом). Исполнение Livis – это активная подвеска с 800-вольтовыми электрогидравлическими актуаторами и еще более продвинутый автопилот (с 4 лидарами). Кроме того, за работу электроники топового паркетника отвечают два чипа Mach M100 (каждый производительностью 1280 топс), тогда как у базового кроссса один такой чип.

Без учета акций новый пятиместный Li L8 обойдется в 369 800 – 429 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,06 млн – 4,7 млн рублей по актуальному курсу. Шестиместный Li L9 нового поколения стоит 459 800 – 509 800 юаней (5 млн – 5,6 млн рублей).

Что же касается российского рынка, то нам пока обещан «второй» L9. Предыдущая «восьмерка» в отличие от флагмана Li Auto в РФ официально не представлена. Впрочем, не исключено, что новый Li L8 со временем доберется и до нас.