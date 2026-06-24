Москва временно отменила пропуска для бензовозов

С 23 июня водителям бензовозов временно не требуется оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Эту временную меру ввели по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей автомобильных заправочных станций (АЗС).

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Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие водителям бензовозов выставлять не будут.

— Напомним, в столице действуют правила въезда грузового транспорта. Для движения по Москве водителям грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны необходимо оформлять специальный пропуск, — передает официальный портал мэра Москвы.

Ранее на АЗС компании «Лукойл» в Вологодской области ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Клиентам разрешают заправлять в бак автомобиля до 30 литров бензина или до 60 литров дизельного топлива.

В Пензенской области продажу бензина для физических лиц ограничили до 100 литров на один автомобиль, а дизельного топлива — до 200 литров.

В российских регионах вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.