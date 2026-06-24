Правительство готовится смягчить требования к качеству бензина

Правительство России работает над планом по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник. Как утверждает издание, власти рассматривают возможность временного разрешения на выпуск нефтепродуктов, показатели качества которых (в частности, содержание серы) могут несколько отличаться от действующих требований техрегламента.

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По данным журналистов, реализация этой меры может занять около месяца. Помимо этого, правительственный план предполагает обязательства нефтяных компаний по обеспечению приоритетных поставок топлива на внутренний рынок, а также требование максимальной загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов.

Еще одним аспектом может стать временное — с 1 июля по 30 сентября 2026 года — снижение норматива продаж бензина на бирже с 15 до 10 процентов от объема производства. Предполагается, что сокращенные объемы будут направлены для обеспечения потребностей сельхозпроизводителей и других социально значимых потребителей, говорится в .

21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 июня призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах». Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях.