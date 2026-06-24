В Мордовии ввели лимиты на бензин и дизтопливо

В Мордовии введены временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на АЗС. Лимит на бензин составит 30 литров на одну машину, а дизтоплива - 60 литров на легковой автомобиль и 300 - на грузовой.

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Как сообщил в своем Макс-канале глава Мордовии Артем Здунов, такое решение принял сегодня оперативный штаб республики.

Эта вынужденная мера продиктована сложившейся ситуацией на топливном рынке. Вводится она для равномерного распределения горючего и стабилизации обстановки.

Следует отметить, что эти ограничения не распространяются на экстренные и коммунальные службы, а также общественный транспорт.

Аналогичные меры ранее были введены и в ряде других регионов.