В очереди на Крымский мост скопилось свыше тысячи автомобилей

На Крымском мосту возникла автомобильная пробка из более чем 1 000 автомашин. Время ожидания от одного до трех часов.

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Как сообщается в МАХ-канале Крымского моста, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 805 автомобилей. Ожидание на выезд с Крымского полуострова составляет около трех часов.

В очереди со стороны Тамани находятся 248 транспортных средств. Время ожидания около одного часа.

Таким образом, количество выезжающих с полуострова автомобилей в три раза превышает количество въезжающих машин. Подобная ситуация также наблюдалась ночью 25 июня.