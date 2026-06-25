В очереди на Крымский мост скопилось свыше тысячи автомобилей
На Крымском мосту возникла автомобильная пробка из более чем 1 000 автомашин. Время ожидания от одного до трех часов.
Как сообщается в МАХ-канале Крымского моста, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 805 автомобилей. Ожидание на выезд с Крымского полуострова составляет около трех часов.
В очереди со стороны Тамани находятся 248 транспортных средств. Время ожидания около одного часа.
Таким образом, количество выезжающих с полуострова автомобилей в три раза превышает количество въезжающих машин. Подобная ситуация также наблюдалась ночью 25 июня.