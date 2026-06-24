В Кыргызстане ужесточили наказание за пьяную езду

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения правил дорожного движения. Внесены поправки в несколько действующих нормативно-правовых актов. О каких изменениях идет речь?

Дорогое освидетельствование

Поправки, на которые следует обратить внимание в первую очередь, касаются наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ранее, напомним, в Кыргызстане уже ужесточали ответственность за это деяние. Однако меньше садящихся за руль после употребления горячительных напитков, увы, не стало.

Статистика ужасает. По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР, только в прошлом году по вине нетрезвых водителей погибли 130 человек. Теперь же за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или другого опьянения установлен штраф в размере 30 тысяч сомов и лишение прав на два года. Кроме того, отказ проходить медицинское освидетельствование отныне "стоит" 100 тысяч.

Но это, конечно, не все. Если в результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного нетрезвым водителем, потерпевшему был нанесен менее тяжкий или тяжкий вред здоровью, нарушителю теперь грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Его также лишат права управлять автомобилем на срок от шести до девяти лет. Если же речь идет об особо тяжком вреде здоровью, смерти, то водителю будет грозить уже от восьми до десяти лет заключения. Прав, соответственно, лишат на девять-двенадцать лет.

По словам начальника управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД МВД КР Нурлана Ниязбекова, водители, ставшие в состоянии алкогольного опьянения причиной ДТП, повлекшего за собой гибель или травмы людей, отныне не смогут рассчитывать на примирение сторон или пробацию. "Виновный будет лишен права управления транспортными средствами и приговорен к тюремному заключению", - сказал он. Причем, как пояснил Нурлан Ниязбеков, эти два наказания не применяются одновременно. Сначала виновный "отсидит", а затем начнется исчисление срока лишения прав.

В Кыргызстане также ввели уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Согласно официальным данным, если водитель снова сядет за руль нетрезвым в течение года после предыдущего взыскания, ему грозит штраф в размере 100 - 150 тысяч сомов с лишением возможности занимать определенные госдолжности.

Срок за вред здоровью

Ужесточили наказание не только за пьяную езду. В новой редакции приняли статью 312 Уголовного кодекса КР, в результате чего в несколько раз увеличились штрафы за "умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств". Если оно повлекло за собой менее тяжкий вред здоровью, водителю грозит штраф от 80 до 100 тысяч сомов (ранее было от 20 до 50 тысяч). Если тяжкий - от 100 до 200 тысяч. Особо тяжкий наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Изменения затронули и другие нарушения правил дорожного движения. Так, за оставление места ДТП, если при этом нет признаков уголовного преступления, теперь, кроме лишения прав на шесть месяцев, предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. За игнорирование других требований ПДД, если оно повлекло за собой повреждение автомобиля, груза, дороги, железнодорожного переезда или других объектов, водитель заплатит 5,5 тысячи.

Кто заплатит за эвакуацию

Разработчики поправок уточнили основания для принудительной эвакуации автомобилей, расширив их список. "Железного коня" увезут на спецстоянку, если водитель оставил машину на железнодорожном пути, в тоннеле, на мосту, эстакаде, на пешеходном переходе или перекрестке с ограниченной видимостью; автомобиль стал участником ДТП; транспортное средство мешает работе экстренных, правоохранительных, коммунальных служб или общественного транспорта, а также находится на тротуаре, пандусе или тактильной дорожке.

При эвакуации будет отправляться уведомление о местонахождении автомобиля через сайт, разработку которого будет контролировать кабинет министров КР. Расходы на эвакуацию и хранение машины оплачивает собственник движимого имущества.

Ужесточили наказание и за управление транспортом без документов. К примеру, за езду без водительского удостоверения, регистрации или необходимой категории предусмотрен штраф в размере тысячи. 15 тысяч заплатят те, у кого вообще нет прав, а водители, ранее их лишенные, расстанутся с 20 тысячами. За руль лучше не садиться и тем, у кого нет полиса ОСАГО. Штраф за такое нарушение теперь составляет три тысяч для физических и 13 - для юридических лиц.

Изменились и правила госрегистрации автомобилей. Теперь ей подлежат все механические транспортные средства вне зависимости от объема двигателя, максимальной скорости и грузоподъемности. Регистрация или перерегистрация должны быть произведены в течение 10 дней с момента покупки имущества или его получения. Важный момент: если есть задолженность по штрафам за нарушения ПДД, то в выдаче документов откажут.

На мопед с правами

Ну и подробнее о столь "любимых" кыргызстанцами средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее понятие добавили в закон о дорожном движении. К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и похожие устройства с двигателем, мощность которого не превышает 0,25 киловатта, либо развивающие скорость не более 25 километров в час.

Согласно официальным данным, органы местного самоуправления получили право регулировать деятельность сервисов проката подобных средств передвижения. Под действие поправок также подпадают владельцы мопедов, скутеров, мотороллеров и электроскутеров. Они должны будут в обязательном порядке поставить свой транспорт на государственный учет. Для управления им будут необходимы права с категорией А1.

Тем временем

В министерстве внутренних дел РФ разъяснили правила езды на автомобилях с кыргызскими номерами. Как подчеркнули в ведомстве, выпущенные в обращение на территории государств ЕАЭС автомобили могут законно участвовать в дорожном движении на территории России при условии соблюдения законодательства.

- Обязательным условием допуска к участию в дорожном движении является наличие действующего договора ОСАГО, в котором указан водитель, управляющий транспортным средством. Использование на территории Российской Федерации транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕАЭС, в том числе в Кыргызской Республике, осуществляется без применения режима временного ввоза, - пояснили в министерстве.

При этом в МВД подчеркнули, что водители, которые приобретают автомобиль с целью его постоянной эксплуатации на дорогах России, обязаны поставить машину на учет.

- В случае приобретения транспортного средства с намерением его постоянной эксплуатации на территории Российской Федерации у нового владельца возникает обязанность по его государственной регистрации. Владелец транспортного средства должен обратиться в регистрационное подразделение для постановки транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в Российской Федерации, - уточнили в ведомстве.

Кстати

Согласно новым правилам, право на управление легковым автомобилем категории B в Кыргызстане можно получить с 17 лет, категории ВЕ, С, С1 - с 18, D, D1 - с 21 года.