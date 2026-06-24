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Ведомости: ОСАГО для мотоциклистов оказалось в два раза дешевле, чем для авто

Газета.Ruиещё 1

Владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной страховой информационной системы (НСИС).

ОСАГО для мотоциклистов оказалось в два раза дешевле, чем для авто
© РИА Новости

Согласно отчету, средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклистов в прошлом году составила 2316 рублей, тогда как владельцы легковых автомобилей в среднем платили 6056 рублей. При этом доля мотоциклетного ОСАГО на рынке остается незначительной. За 2025 год страховщики оформили 465 тыс. таких полисов, что составляет лишь 0,85% от общего числа договоров обязательного автострахования.

По итогам прошлого года полисы для мотоциклистов принесли страховым компаниям 1,14 млрд рублей премий. Отношение страховых выплат к собранным премиям составило 35,8%, что делает этот сегмент одним из наименее убыточных в моторном страховании.

При этом спрос на ОСАГО для мотоциклов продолжает расти. За первые пять месяцев 2026 года количество оформленных полисов увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 296 тыс. Общий объем премий достиг 873,4 млн рублей, а средняя стоимость полиса выросла до 2943 рублей.

До этого сообщалось, что Центробанк снизил повышенные территориальные коэффициенты ОСАГО в Новосибирской области после того, как правоохранительные органы активизировали борьбу с мошенничеством.

Ранее Владивостокская таможня зафиксировала рекорд по ввозу автомобилей.