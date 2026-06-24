В РФ проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Межведомственная оценка рисков участия в дорожном движении машин с правым рулём стартовала в России.

Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве транспорта.

К работе, помимо самого Минтранса, присоединились МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ». Специалисты проведут комплексный анализ и на основе полученных данных сформируют соответствующие предложения.

Поручение оценить риски содержится в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Результаты проверки ведомства должны представить в виде доклада до 2028 года.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов сообщил, что камеры на дорогах могут принять пассажира машины с правым рулём за её водителя.