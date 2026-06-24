Зафиксирован резкий рост числа краж одной детали с пикапов и внедорожников

В США зафиксировали резкий рост числа краж каталитических нейтрализаторов. Только в первые месяцы 2026 года с пикапов и внедорожников были украдены тысячи таких деталей. За прошлый год по всей стране автомобили лишились более 137 тысяч катализаторов, пишет Carscoops.

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Волна хищений захлестнула Америку в разгар пандемии COVID-19. Тогда причиной стал стремительный рост стоимости драгоценных металлов, входящих в их состав. Котировки на часть металлов заметно снизились, но проблема никуда не исчезла даже спустя годы. Главные ценные компоненты нейтрализаторов — платина, палладий и родий. Стоимость последнего в марте этого года составляла 11 тысяч долларов (820 тысяч рублей) за унцию (28,35 грамма).

Под ударом, прежде всего, находятся владельцы пикапов и внедорожников: у этих машин больше дорожный просвет, позволяющий злоумышленнику пробраться под днищем без применения домкрата. Наибольшей популярностью у воров пользуется Ford F-150. В десятку также вошли Hyundai Tucson, Ford Explorer, Ram 2500, Chevrolet Silverado, Chevrolet Traverse, Ram 3500, Ford EcoSport, Ford Expedition и Chevrolet Trax.

Представитель компании Carfax Патрик Олсен рассказал, что за стандартный нейтрализатор преступник выручает от 25 до 300 долларов (от 1800 до 22300 рублей), а деталь с гибридного автомобиля может уйти за 1400 долларов (около 105 тысяч рублей), поскольку содержит еще больше драгоценных металлов. При этом замена похищенной детали может обойтись владельцу до трех тысяч долларов (около 224 тысяч рублей), и эта сумма особенно ощутима для водителей, у которых нет полного страхового покрытия.

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