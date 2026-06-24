Владимирцы жалуются на разрушение дороги большегрузами

Жители Александровского района Владимирской области бьют тревогу: через их населенные пункты идет поток многотонных грузовиков, которые разрушают дороги.

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В Александровском районе много песчаных и гравийных карьеров, только у деревни Николаевки их около десятка. За сырьем сотнями тянутся большегрузы, выезжающие с карьеров через населенные пункты. Дорожная инфраструктура, не рассчитанная на такой тяжелый трафик, разрушается.

Уже в 2010-е годы жители жаловались на разбитые дороги, а власти говорили о необходимости мониторинга. Первый во Владимирской области автоматический пункт весогабаритного контроля (на трассе Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики) был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Проходившие с тех пор ремонты приносят только временное облегчение: тяжелые самосвалы вновь приводят дороги в плачевное состояние. Яркий пример - региональная трасса Струнино - Площево. Дорогу капитально отремонтировали в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за 133 миллиона рублей. Но интенсивное движение большегрузов вновь испортило дорожное полотно.

Жителям Александровского района, которые больше всего страдают от разбитых большегрузами дорог, помогает владимирское отделение Народного фронта. Общественники уже давно занимаются этой проблемой. Их усилия помогли в установке весового контроля на дороге Струнино - Площево в 2023 году и в организации альтернативного выезда с карьеров.

Впрочем, многие большегрузы стали искать объездные пути, минующие пункты контроля, и разбивать другие, еще менее приспособленные дороги. Жители Бакшеева, Залесья и Александрова продолжают жаловаться на перегруженные машины и нарушения правил дорожного движения: водители "маскируют" номера грязью, чтобы обмануть камеры и не получить штрафы за перевес.

Народный фронт вновь зафиксировал последствия движения перегруженного транспорта. Так, в Александрове идет очередной ремонт улицы Радио, однако покрытие продолжает разрушаться под колесами тяжелых машин. Общественники повторно обратились к администрации Александровского округа и областному правительству с просьбой дополнительно ограничить движение большегрузов на проблемных участках и установить систему видеофиксации нарушений на всех без исключения путях объезда карьеров.

Пока проблему не решили. Лучшим способом было бы строительство полноценного Северного обхода Александрова, но сейчас средств на это нет. Поэтому властям приходится постоянно латать последствия от передвижения большегрузов и искать баланс между развитием добычи и сохранением дорог.