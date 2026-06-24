В навигаторе вместо курсора можно будет выбрать красный КамАЗ

В навигаторе 2ГИС появился анимированный курсор в виде самосвала КамАЗ. В навигаторе 2ГИС появится брендированный курсор КамАЗ — грузовик вместо стандартной стрелки, сообщает пресс-служба производителя грузовиков. В качестве модели, которая будет показывапть путь, выбран трёхосный самосвал КамАЗ-6595 нового поколения К5 (на заглавном фото).

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В 2025 году автогигант «импортозаместил» самосвалы КамАЗ-6595: в фирменном конфигураторе появились грузовики с колёсными формулами 6х4, 6х6 и 8х4. Эти машины должны вытеснить из гаммы классические КамАЗ-6520 и модификации.

Переход на грузовики с новой кабиной сериии К5 позволит автогиганту конкурировать с китайскими самосвалами, которые заполнили российский рынок.

Модели ориентированы на перевозку сыпучих и мелкоштучных грузов, что позволяет использовать их в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, добыче полезных ископаемых.

Автомобили комплектуются 13-литровым турбодизеем мощностью 480 л.с. В трансмиссии могут быть установлены 16-ступенчатая механическая или 12-ступенчатая роботизированная коробка.