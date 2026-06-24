Минивэн Wey 80 для России перевели на метан

Российская компания АТС представила метановый вариант гибридного минивэна Wey 80.

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Как уточняется в сообщении фирмы в VK, доработки были проведены по формуле "Бензин + Электричество + Метан", в багажный отсек был интегрирован металлический баллон на 75 литров и специальная топливная аппаратура. Все остальные характеристики остались штатными.

Также сообщается, что в настоящее время активно тестируется ходовой прототип метанового Wey 80. После завершения испытаний и сертификации будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта. Также уточняется цена новой модификации - от 6 900 000 рублей.

Большой минивэн Wey 80 официально дебютировал в России в 2024 году. Продажи идут через официальную дилерскую сеть бренда Wey, входящего в "Грейт Волл Мотор Рус". Модель предлагают в России в двух версиях: Premium (7 мест) и Business Lounge (6 мест с более роскошным оснащением).

Wey 80 оснащается гибридной силовой установкой, которая может работать как в параллельном, так и в последовательном режимах. В нее входят 1,5-литровый турбомотор 1.5 (152 л.с.) и два тяговых электромотора (177 л.с. спереди и 184 л.с. сзади). Максимальная отдача такой системы составляет 487 л.с. Привод - полный. Отдача новой метановой модификации не уточняется.

Цены на бензиновые Wey 80 стартуют с 6 449 000 рублей.

Добавим, что "АТС-Авто" специализируется на производстве газомоторных исполнений Lada в сотрудничестве с АвтоВАЗом. В портфолио фирмы - битопливные модели Lada Granta, Vesta и Largus.