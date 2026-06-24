Липецкие власти проверят факты необоснованного роста цен на топливо

Власти Липецкой области будут разбираться во всех случаях необоснованного роста стоимости топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"По ценам продолжаем работать вместе с Липецким управлением антимонопольной службы. Все факты необоснованного роста стоимости топлива будут проверяться", - написал он в "Максе".

Губернатор добавил, что до 28 июня включительно АИ-92, АИ-95, АИ-100 будут отпускаться в объеме не более 30 литров на один автомобиль и только в бак. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются отдельно. Решение не касается дизельного топлива.

Артамонов попросил жителей отнестись с пониманием к новой мере и подчеркнул, что она необходима, чтобы топливо на заправках было доступно большему числу автомобилистов. Если динамика поставок и ситуация на АЗС стабилизируются раньше, решение будет пересмотрено. Глава региона рассказал, что ведется отдельная работа с поставщиками топлива и РЖД по ускорению поставок.