Exeed снял с продажи две модели в России

Как выяснила "Российская газета", на официальном сайте бренда Exeed больше нет кроссоверов LX и TXL, которые предлагались от 2 790 000 и 3 600 000 рублей соответственно. Сейчас модельный ряд китайской марки ограничен двумя автомобилями - RX (от 3 990 000 рублей) и VX (4 930 000 рублей).

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Напомним, ранее холдинг "АГР" совместно с компанией Defetoo представили бренд Esteo.

Новая марка объединяет бензиновые модели и машины на новых источниках энергии. Первым на рынок выйдет Esteo MX, скоро под Питером начнут производство гибридных моделей Exlantix, которые ранее предлагались под брендом Exeed.

Также "АГР" активно развивает марки Tenet и Tenet Plus. Не так давно стартовали продажи машин Jeland.

Ранее "РГ" сообщала, что прошла премьера второй модели бренда Tenet Plus - кроссовера L4.