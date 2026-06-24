Skoda Peaq стал флагманским электрическим кроссовером бренда

Skoda продолжает расширять свою линейку электромобилей и официально представила новый трёхрядный кроссовер Peaq. Он станет флагманом марки и окажется даже крупнее Kodiaq.

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Предвестником серийной модели был концепт Vision 7S. Новый кроссовер выполнен в фирменном стиле Modern Solid с Т-образной светотехникой и глянцевой чёрной панелью Tech-Deck Face вместо традиционной решётки радиатора. Дополняют образ рельефный капот, угловатые воздушные каналы по краям бампера и оригинальный нижний воздухозаборник.

Сбоку обращают на себя внимание сильно наклонённое лобовое стекло, плавно переходящее в длинную покатую крышу, а также обтекаемые формы кузова. Peaq стал первой моделью Skoda со скрытыми дверными ручками, благодаря которым коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить до 0,249.

Среди других особенностей — характерная линия остекления, массивная задняя стойка кузова, колёсные диски диаметром от 19 до 21 дюйма и панорамная крыша с системой Dynamic Shade Control. Она способна изменять степень прозрачности с помощью электрического тока и разделена на девять независимых секций.

Задняя часть выглядит довольно лаконично. Здесь установлены Т-образные фонари, крупный спойлер, большая надпись SKODA и угловатый задний бампер.

Для покупателей, которым нужен более спортивный внешний вид, предусмотрена версия Sportline. Она отличается чёрным глянцевым декором, затемнёнными эмблемами и надписями, а также опциональной чёрной крышей. В салоне появляются спортивные сиденья чёрного цвета и трёхспицевое спортивное рулевое колесо.

Длина автомобиля составляет 4874 мм, а колёсная база — 2965 мм. Таким образом, Peaq на 185 мм короче Hyundai Ioniq 9, а расстояние между осями у него меньше на 165 мм.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. Перед водителем расположен цифровой щиток приборов, а в центре установлен 13,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Она работает на Android и впервые для автомобилей Skoda получила вертикальную ориентацию дисплея.

В салоне также можно увидеть парящую центральную консоль, многоуровневую переднюю панель и широкий центральный тоннель. Большинство физических кнопок исчезло, однако для наиболее востребованных функций оставлены отдельные органы управления.

Модель будет доступна в пяти- и семиместном исполнении. Среди опций предлагаются премиальная аудиосистема Sonos с 16 динамиками и двойная беспроводная зарядка стандарта Qi2 мощностью 25 Вт.

Skoda особенно гордится пакетом Relax Package. В него входят передние кресла повышенного комфорта с эргономичными подставками для ног, вентиляцией и функцией массажа. Также предусмотрены две подушки для подголовников и складной столик на центральной консоли.

Объём багажника достигает 2150 литров. Дополнительно под передним капотом предусмотрен багажный отсек объёмом 37 литров.

В список стандартных систем безопасности входят Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist и Side Assist. За доплату доступны комплексы Travel Assist 3.0 и система кругового обзора Top Area View 360°.

В основе модели лежит платформа MEB+, а покупателям предложат три силовые установки.

Базовая версия Peaq 60 оснащается тяговой батареей NMC ёмкостью 63 кВт·ч и электромотором на задней оси мощностью 204 л.с. (150 кВт), развивающим 350 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, а максимальная скорость достигает 160 км/ч.

Запас хода по циклу WLTP составляет до 459 км. При использовании быстрой зарядки постоянным током мощностью до 160 кВт аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% всего за 27 минут.

Средняя версия Peaq 90 получила аккумулятор ёмкостью 91 кВт·ч и более мощный электромотор, выдающий 286 л.с. (210 кВт) и 545 Н·м. Разгон до 100 км/ч сокращается до 7,1 секунды, а запас хода увеличивается до 647 км.

Также эта модификация поддерживает быструю зарядку мощностью до 199 кВт. Несмотря на более ёмкую батарею, зарядка с 10 до 80% занимает всего 28 минут.

Топовая версия Peaq 90x сочетает аккумулятор на 91 кВт·ч с двухмоторной системой полного привода. Суммарная мощность составляет 299 л.с. (220 кВт). Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а запас хода снижается до 613 км.

Среди других особенностей модели — режим управления одной педалью, поддержка двусторонней зарядки и возможность буксировки прицепа массой до 2000 кг.