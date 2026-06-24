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В Сочи на ряде автозаправок ввели ограничения на продажу топлива

Российская Газета

В Сочи отсутствует дефицит бензина, однако на ряде автозаправочных станций ввели временные ограничения на продажу топлива, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В Сочи на ряде автозаправок ввели ограничения на продажу топлива
© Российская Газета
"Все топливные операторы отгружают в полной мере ранее запланированные объемы горючего", - говорится в сообщении.

АЗС работают в штатном режиме, а приостановка работы нескольких связана с плановым ремонтом, а также отзывом франшизы владельцем бренда.

Тем не менее из-за повышенного спроса по решению топливных компаний на ряде автозаправок ввели временные ограничения на продажу топлива.

Автовладельцев просят не поддаваться искусственному ажиотажу и не скупать топливо больше того количества, которое реально требуется.